Leclerc kan pole wederom niet in zege omzetten: 'Maar ik heb ervan genoten'

Charles Leclerc moet in Las Vegas genoegen nemen met de tweede plek. De Monegask kon Max Verstappen niet achter zich houden en wist in de slotfase Sergio Pérez te verschalken om op die manier als tweede te worden afgevlagd.

Leclerc vertrok zondagochtend vanaf pole position, maar zag Verstappen in de eerste bocht voorbijkomen. Voor die inhaalmanoeuvre kreeg de Nederlander nog een vijf seconden straf en Leclerc lag lange tijd aan de leiding van de race. Toch kwam Pérez halverwege de wedstrijd langszij en niet veel later volgde Verstappen. Leclerc kon echter nog wel de Mexicaan verschalken en op die manier als tweede over de streep komen. Toch was het chagrijn aanwezig over de boordradio, want daar liet de Monegask weten dat hij toch wel toe is aan een overwinning.

Genoten

De vijfvoudig Grand Prix-winnaar had de beste papieren in handen om de race naar zich toe te trekken, maar moest het afleggen tegen Verstappen. In het interview voor het Bellagio Casino laat hij weten: 'Wat een race. Ik heb er echt van genoten. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik als tweede ben gefinisht. Dat was uiteindelijk het beste wat we konden doen.'

In de eerste bocht kwam Verstappen langszij, maar die manoeuvre werd bestraft door de stewards. 'Ik denk dat Max in het begin even wat grip verloor en daardoor uitschoot naar de rechterkant van de baan. We hadden de snelheid en pakte hem daarna terug. We waren overall gezien best sterk. Dus dat was goed om te zien.'

Heleboel geknokt

Daar waar het gros van het veld naar binnen ging voor verse banden, bleef Leclerc buiten tijdens de safety car. 'We hadden wat pech met de safety car en wij zijn niet naar binnen gegaan, want we wisten niet wat er achter ons gebeurden. We kozen voor baanpositie en daarom was het ook heel lastig aan het einde van de race. Maar om hier tweede te worden, met een heleboel gevecht; ik heb ervan genoten. Zoiets konden we wel gebruiken. Het weekend begon niet zoals we graag wilden, maar we hebben het wel beëindigd op een goede manier. Er is geen betere openingsrace hier in Las Vegas, dan dit.