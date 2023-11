Brian Van Hinthum

Zaterdag 18 november 2023 10:13

Twee weken na zijn zeer teleurstellend verlopen Grand Prix van São Paulo, heeft Charles Leclerc in Las Vegas voorlopig hard terug geslagen. De Monegask was het hele weekend al snel, knoopte de touwtjes in Q3 aan elkaar en pakte de pole position met een uitstekende tijd. De Ferrari-coureur reageert.

De druiven waren zuur voor Leclerc in Brazilië, toen de Monegask vanaf de voorste startrij mocht beginnen naast Max Verstappen. In de opwarmronde ging het echter catastrofaal mis voor de man uit Monte Carlo, toen hij de controle van zijn bolide verloor tijdens de formation lap en hij in de muur terechtkwam. Leclerc was dus gebrand op revanche en die kreeg hij zaterdag in Las Vegas tijdens de kwalificatie voor de race van zondag.

Pole voor Leclerc

Leclerc liet maar weer eens zien hoe ontzettend snel hij over één rondje kan gaan, legde een uitstekende prestatie op de mat en pakte de pole position op de strip van Las Vegas. Op zondag zal hij opnieuw de eerste startrij delen met Verstappen, die als derde kwalificeerde. Carlos Sainz, de teamgenoot van Leclerc die op P2 kwalificeerde, heeft namelijk een tien plekken gridstraf. Leclerc reageert: "Natuurlijk ben ik blij. De eerste keer in Las Vegas, dus het is geweldig om hier vanaf de pole te mogen starten", stelt de Ferrari-coureur.

Opmerkelijke teleurstelling

Voor Leclerc had het nog veel beter gekund, zo laat hij weten: "Ik ben teleurgesteld met mijn rondes in Q3, maar het was genoeg", zegt hij opmerkelijk na zijn pole. "Nu moeten we ons focussen op de race. Daar hebben we het meestal zwaar. Mijn beste ronde was in Q2. Met het sneller worden van de baan zou het dan beter moeten worden in Q3, maar het is zoals het is. Ik sta op pole dus ik mag niet klagen." Hij hoopt op zondag een feestje te kunnen realiseren. "Ik was hier één keer eerder, maar dat was om te feesten dus dat is wat anders dan wat ik nu doe. Hopelijk hebben we morgen reden voor een feestje."