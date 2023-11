Brian Van Hinthum

Max Verstappen heeft voorlopig helemaal niks op met de Grand Prix van Las Vegas en de Nederlander heeft zich de afgelopen dagen dan ook meermaals kritisch uitgesproken over de gang van zaken in de gokstad. Martin Brundle is niet te spreken over de manier waarop Verstappen te werk is gegaan de afgelopen dagen.

Verstappen is dit weekend maar voor één ding richting de Grand Prix van Las Vegas gekomen en dat is om zijn achttiende overwinning van het seizoen bij te schrijven. De Nederlander heeft verder niets met alle poespas die rondom het circuit hangt in aanloop naar de daadwerkelijke race van zondag en hij sprak zich dan ook kritisch uit na de grote openingsceremonie. "Van mij mag dit allemaal overgeslagen worden. Dat heeft niets met de zanger te maken. Maar je staat daar maar een beetje als een clown. Het is 99 procent show en één procent sportevenement. Ik hou sowieso niet van al die dingen er omheen", zei hij.

Mond houden

Vervolgens gaf Verstappen nog wel aan het zakelijke deel van deze beslissingen te begrijpen en toonde zijn begrip voor de hele situatie vanuit de eigenaren van de sport zelf gezien. Brundle is bij Sky Sports F1 niet de spreken over de Limburger: "Als hij het niet leuk vindt, denk ik dat hij net zo goed zijn mond kan houden. Ik was daar een beetje teleurgesteld over. Het staan op een podium, naar boven komen en zwaaien naar een hoop fans is niet de ergste baan in de wereld, toch? Het is niet moeilijk. Je bent niet aan het werk op een schip of in een mijn of zo", claimt de oud-coureur.

Aandacht

Hij vervolgt: "Ik begrijp dus niet helemaal waarom hij zich er zo negatief over voelt. Voordat ik zijn woorden hoorde, was ik zo jaloers op deze coureurs. Ze krijgen zo'n enorm platform en krijgen het krediet waar ze het verdienen. Wat een prachtige ervaring moet het zijn om een Grand Prix-coureur te zijn met dit soort faciliteiten. Vervolgens lees ik dat. Ik was dus een beetje verbaasd", besluit de verslaggever zijn kritische woorden over de drievoudig wereldkampioen.