Russell het snelst in derde vrije training Las Vegas, Verstappen achter Sargeant op P4

Jan Bolscher

Zaterdag 18 november 2023 06:30 - Laatste update: 06:32

George Russell heeft de derde vrije training in Las Vegas als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur klokte een 1.34.093 en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Max Verstappen bleef steken op P4.

De derde en laatste vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas was een interessante. Op de vrijdag - donderdag in de gokstad - werd er nauwelijks gereden tijdens de eerste oefensessie. Carlos Sainz reed over een losliggende putdeksel, waarbij hij veel schade aan zijn Ferrari opliep. Zodoende moest het hele circuit worden gecontroleerd. Het was dus zaak voor de coureurs om in deze laatste zestig minuten oefentijd zoveel mogelijk meters te maken. De derde vrije training werd lokaal om 20:30 uur verreden. In Nederland was het op dat moment 05:30 uur De temperatuur bedroeg op dit moment zeventien graden Celsius, met een baantemperatuur van 19 graden Celsius.

Ferrari meteen weer snel

Bij het vrijgeven van de baan kwamen meerdere coureurs direct naar buiten voor een aantal installatieronden. De eerste rondetijd kwam op naam van George Russell. De Mercedes-coureur klokte een 1.43.603, wat nog niet in de buurt kwam van de snelste rondetijd uit de tweede vrije training. Dat was een 1:35.265 voor Charles Leclerc in de Ferrari. In het eerste kwartier lieten de Red Bull's zich nog niet zien op de baan. Op zich opvallend, omdat het Max Verstappen en Sergio Pérez op de eerste dag nog niet voor de wind ging. Pérez eindigde met een 1.36.085 op de vierde stek, terwijl Verstappen met een 1.36.183 op P6 bleef steken.

Late start voor Red Bull Racing

Met nog ruim veertig minuten te gaan was het Carlos Sainz die met een 1.35.939 bovenaan de tijdenlijst kwam te staan. De Spanjaard was een van de weinigen die op vrijdag baat had bij de uitgestelde tweede vrije training, omdat dit zijn team in staat stelde de opgelopen schade aan zijn Ferrari te herstellen. Op dit punt kwamen ook Verstappen en Pérez dan voor het eerst naar buiten. De Nederlander was met zijn eerste snelle ronde goed voor een 1.36.172 op de zachte band, waarmee hij naar de derde plaats steeg. Leclerc had zijn tijd inmiddels aangescherpt naar een 1.35.908. De Monegask deed dit op de mediums.

Lange run Mercedes

Lang had Verstappen echter niet nodig om zichzelf te verbeteren. De drievoudig wereldkampioen klokte met zijn tweede snelle run een 1.34.653, en nam daarmee de eerste stek in de tijdenlijst over. Pérez had inmiddels een 1.35.146 - goed voor P2 - achter zijn naam staan. Het team van Mercedes kende een merkwaardig eerste deel van de training. Met nog iets meer dan twintig minuten op de klok stond Lewis Hamilton op de achttiende stek, gevolgd door teammaat George Russell op P19. Beide Mercedes-coureurs verreden een lange run op de mediumband, maar de rondetijden waren op het oog nog niet indrukwekkend. Vermoedelijk door de grote hoeveelheid brandstof in de auto.

Rode vlag

Wat opviel was dat veel coureurs aan het experimenteren waren met het verrijden van twee snelle rondes in dezelfde run, om zo meer temperatuur in de banden te krijgen. Met nog vijf minuten te gaan raakte Alexander Albon de muur bij het uitkomen van bocht vijf. De Williams-coureur leek eerst terug naar de pits te kunnen, maar hij verloor zijn linker achterband, waarna hij zijn bolide langs de baan moest zetten. De rode vlag weg gezwaaid, en daarmee kwam de derde en laatste vrije training ten einde. Slecht nieuws voor de coureurs die nog een proefstart wilden doen.

Eindstand

En zo eindigde Russell bovenaan de tijdenlijst met een 1.34.093, gevolgd door Oscar Piastri (1.34.491) en Logan Sargeant (1.34.645). Verstappen bleef steken op de vierde tijd met een 1.34.653. De Red Bull Racing-coureur moest eerder in de sessie een snelle ronde echter afbreken vanwege een klein foutje en kon - net als veel andere coureurs - in de slotfase geen nieuwe poging meer inzetten.