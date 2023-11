Vincent Bruins

Vrijdag 17 november 2023 09:38 - Laatste update: 09:40

In deze video gaan we het hebben over het drama omtrent de putdeksel tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas. VT1 moest vroegtijdig worden afgevlagd en Carlos Sainz liep enorm veel schade op. Frédéric Vasseur is kwaad op de Formule 1. De tweede trainingssessie is ook nog eens uitgesteld. Daarnaast reageert een promotor van de wedstrijd in de gokstad op kritiek van Max Verstappen.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.