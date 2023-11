Jeen Grievink

De F1 Grand Prix van Las Vegas had een waar spektakelstuk moeten worden dit weekend, maar vooralsnog is het huilen met de pet op voor zowel de organisatie als de bezoekers van het evenement. De eerste vrije training werd al na tien minuten stilgelegd en ook de tweede vrije training komt nu in de problemen, zo is zojuist bevestigd.

Een Grand Prix in Las Vegas, het was iets waar Liberty Media al lange tijd op hoopte. Dit weekend was het dan eindelijk zover. Na maandenlang bouwen werd de welbekende Strip omgebouwd tot een heus racecircuit en gingen de auto's vanochtend vroeg (Nederlandse tijd) voor het eerst de baan op. Maar waar men had gehoopt op een fantastische en spectaculaire opening van het raceweekend, ontvouwde zich een groot drama. Carlos Sainz viel na een kleine tien minuten stil en de rode vlag werd gezwaaid. Later bleek dat een loszittende putdeksel de oorzaak was en dat ook de auto's van Esteban Ocon en Guanyu Zhou hierdoor beschadigd waren. Het euvel op de baan moest eerst verholpen worden, maar dat ging de nodige tijd kosten. Hierdoor werd de sessie vroegtijdig afgeblazen.

Tweede vrije training uitgesteld door problemen putdeksel

De tweede vrije training stond aanvankelijk om 09:00 uur Nederlandse tijd op het programma, maar de FIA heeft zojuist laten weten dat het deze starttijd helaas niet gaat halen. Het probleem met het putdeksel kost dusdanig veel tijd, dat de autosportbond noodgedwongen de tweede oefensessie heeft moeten uitstellen. Wanneer de auto's wél de baan op kunnen, is nog niet bekend. Tot op heden hebben de coureurs het nieuwe circuit nog niet écht aan de tand kunnen voelen. De meesten bleven tijdens de korte eerste vrije training beperkt tot een aantal opwarmronden.