Vincent Bruins

Donderdag 16 november 2023 17:15

In deze video gaan we het hebben over Lewis Hamilton die met een knipoog een waarschuwing heeft uitgedeeld richting Sergio Pérez in aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas. De twee strijden namelijk om de tweede positie in het kampioenschap. Lando Norris liet tijdens de persconferentie weten geen idee te hebben wat hij moet verwachten van de McLaren op het nieuwe stratencircuit. Ook bekijken we alle zeven speciale livery's.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.