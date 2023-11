Brian Van Hinthum

Het winnen van het wereldkampioenschap aan het eind van het zenuwslopende 2021-seizoen zorgde voor grote ontlading bij het team van Red Bull Racing. Christian Horner doet twee jaar na dato uit de doeken hoe het feestje gevierd werd, hoe Max Verstappen eraan toe was en wat de uiteindelijke gevolgen van dat samenkomen waren.

Het hele 2021-seizoen moest het team van Red Bull natuurlijk op het scherpst van de snede zijn om ook maar een serieuze kans te maken in aanval op het oppermachtige Mercedes. De Zilverpijlen domineerden de sport al voor jaren, waarbij Lewis Hamilton de kampioenschappen - met een eenmalige uitzondering van Nico Rosberg - aan elkaar wist te rijgen. Dat lukte uiteindelijk, de Oostenrijkse formatie bleef bij de les en stond na de zenuwslopende slotfase op die doelbewuste decemberdag met de bokaal in de handen op het Yas Marina Circuit.

Feest op boot

Het was dan ook niet heel gek dat de vreugde en ontlading van gigantische proporties was bij alles en iedereen die betrokken was bij Red Bull en Verstappen. Na afloop was het feest groot en twee jaar na dato doet Horner bij het programma A League of Their Own op Sky een boekje open over de festiviteiten in Abu Dhabi: "Het was behoorlijk indrukwekkend. Het hele jaar hadden we met covid te maken, waardoor niemand iets had kunnen vieren en we eindigden uiteindelijk allemaal op een boot in Abu Dhabi", blikt de Britse teambaas van Red Bull terug.

Dronken Verstappen en corona Red Bull

Hij vervolgt: "Dan zit je ineens met zeventig gasten die amper alcohol of een feestje hebben gehad, alle sponsoren, de andere mensen en een Max die straalbezopen was." De laatste uitspraak zorgt voor veel hilariteit in de studio. "Hij was enorm dronken", herhaalt Horner nog maar eens. Vervolgens doet hij nog een bijzondere openbaring uit de doeken: Horner kon thuis geen kerst vieren. "Na het feest kreeg iedereen covid. Omdat de race zo kort op de kerst was, kon ik het huis niet in tijdens de kerst."