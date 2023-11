Jan Bolscher

Dinsdag 14 november 2023 14:59

Lewis Hamilton kijkt uit naar de Grand Prix van Las Vegas, maar verwacht tegelijkertijd een overweldigend weekend. De grootste uitdaging wordt om gefocust te blijven, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

De Formule 1 streek voor het laatst neer in Las Vegas in 1982, waar er op een bijzonder kort circuit rondom Caesars Palace werd gereden. Het evenement viel echter niet in de smaak en de sport trok verder de Verenigde Staten in op zoek naar andere circuits. Aankomend weekend keert de koningsklasse van de autosport terug naar de gokstad. Dit keer op een gloednieuw stratencircuit dat de coureurs onder andere over de wereldberoemde strip van Las Vegas voert. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar velen vragen zich ook hard op af of het raceweekend de grote hype waar kan maken.

Geen vooroordelen

"Ik begrijp nog niet hoe we ons daar gaan verplaatsen", blikt Hamilton vooruit in gesprek met Sky Sports F1. "Ik weet niet eens hoe ik van het circuit naar het hotel moet komen. Het wordt ontzettend compact en druk. Maar het wordt te gek. Het wordt een te gekke ervaring. Ik denk dat je er het beste open in kan gaan, zonder vooroordelen over hoe je denkt dat het zal zijn. Rijden onder de lampen in de nacht zal voelen alsof ik een film speel."

Hardcore sportfans

De Mercedes-coureur vervolgt: "Het wordt gaaf. Iedere stad in Amerika geeft een andere sfeer, maar wat ze allemaal hebben, zijn geweldige fans. Het zijn hardcore sportfans in de Verenigde Staten. Er is iets voor iedereen. Of je nu in de bergen, op het platteland of in de stad wil zijn. New York vind ik de coolste stad ooit. En Vegas is een grote speeltuin voor volwassenen. Het wordt knettergek. Het meest interessante is om te zien hoe je gefocust kan blijven", klinkt het.