Brian Van Hinthum

Zondag 12 november 2023 20:52

Het team van Mercedes verraste vorige week toen ineens bekend werd gemaakt dat Mike Elliot het team zou gaan verlaten. Na zijn vertrek werd er druk gespeculeerd over de redenen voor zijn weg naar de uitgang. Toto Wolff vertelt nu precies waarom Elliot de Brackley-deur achter zich dichttrekt.

Na vijf jaar bij Mercedes kreeg Elliot promotie en werd hij benoemd tot de nieuwe 'technology director' door Geoff Willis in die rol te vervangen. Vanaf 2021 nam hij de taken van James Allison over als technisch directeur. Sinds 21 april eerder dit jaar ruilden Elliott en Allison van baan en Elliott werd weer de Chief Technology Officer. Hij heeft een grote rol gespeeld bij het succes dat Mercedes kent sinds 2014. Elliott gaat naar verwachting nu met 'gardening leave', zoals verlof binnen de Formule 1 wordt genoemd, en lijkt dus niet direct naar de competitie te vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Complimenten

Het plotselinge vertrek van de kopman kwam behoorlijk onverwachts en dus ontstonden er al snel de nodige vraagtekens over de reden die achter zijn vertrekt zit. Wolff gaat daar nu wat dieper op in: "Ik denk dat het duidelijk is dat Mike één van de meest intelligente personen is waar ik ooit mee heb gewerkt. Hij heeft een geweldige familie en ontzettend veel bijdragen aan het succes van het team tijdens de afgelopen elf jaar dat hij hier is", opent de Oostenrijker tegenover Channel 4.

Zwaar geweest

Hij vervolgt: "Het is de afgelopen twee jaar gewoon superzwaar voor hem geweest. Hij had het gevoel dat hij een pauze van de Formule 1 nodig had. Hij moet op een rijtje zetten wat hij graag wil doen en wij respecteren zijn beslissing", zo klaart de Oostenrijker de lucht. Het sluit aan bij de eerdere woorden van Elliot zelf: "Ik heb besloten dat dit het juiste moment is om mijn volgende stap buiten Mercedes te zetten - eerst even pauzeren en de balans opmaken na 23 jaar voluit in deze sport te hebben gewerkt, en dan om mijn volgende uitdaging te vinden. Ik wil graag mijn teamgenoten bedanken voor een fantastische twaalf seizoenen samen en ik wens ze veel succes voor de komende jaren."