Vincent Bruins

Zaterdag 11 november 2023 09:36 - Laatste update: 09:50

Max Verstappen mag dan wel de zoon van Jos zijn, maar er zijn duidelijk verschillen, zo stelt Mike Hezemans. Volgens de voormalig coureur is Max vooral veel rustiger achter het stuur vergeleken met zijn vader. Hezemans noemt hem de evolutie.

Hezemans en Verstappen komen allebei uit racefamilies en deze zijn nog met elkaar verbonden ook. Eerstgenoemde won de 24 Uur van Spa in 2009 samen met Anthony Kumpen in een Corvette van PK Carsport. Kumpen is een oom van Max Verstappen wiens moeder natuurlijk Sophie Kumpen heet. Mike Hezemans heeft al decennialang samen met vader Toine een kartbedrijf. Toen Sophie haar grootste succes behaalde in het karten, het winnen van de Andrea Margutti Trophy in Parma, Italië in 1995, toen reed zij met een motor die door het bedrijf van Hezemans was gebouwd.

Enorm geholpen in carrière

"Hij is de evolutie," vertelde Hezemans over Max bij Viaplay. "Dat is eigenlijk wat het is. Hij is veel meer relaxed. Dat is het verschil. Ik heb met hem meegereden in Portimão, naast hem en met zijn vader. En zijn vader rijdt een beetje zoals ik, maar [Max] verbruikt geen kracht met racen. Het is zo irritant, als oud-coureur, om dat te zien. Het is net alsof hij thuis op de bank zit."

Hezemans (links op foto) en Kumpen (r) tijdens de 24 Uur van Spa in 2009 | © SRO

"Ik heb ook naast mijn vader gezeten natuurlijk," reageerde de drievoudig wereldkampioen. "En het is allemaal wat ruwer en hij remt altijd heel laat en heel hard. Ik denk dat ik altijd iets eerder rem en niet zo hard op het pedaal, zodat die auto niet naar beneden duikt - in een GT-auto, bedoel ik dan. Maar uiteindelijk heeft mijn vader heel veel ervaring zelf opgebouwd. Hij wist waar hij heel goed in was en wist waar hij een beetje tekortkwam, en dat heeft hij mij altijd proberen bij te brengen en te leren. Dat heeft mij natuurlijk enorm geholpen in mijn carrière."