Brian Van Hinthum

Zondag 5 februari 2023 16:20

Christian Horner omschreef het Red Bull-duo van Max Verstappen en Sergio Pérez vrijdag tijdens de lancering van de livery van de RB19 als 'het beste rijdersduo dat Red Bull ooit gehad heeft'. Martin Brundle vindt het een rare opmerking van de Britse teambaas, al begrijpt hij wel dat hij aardige woorden over zijn duo over heeft.

De voorlaatste race van afgelopen seizoen leverde de nodige controverse op rondom de Red Bull-stal, toen Verstappen weigerde om teamgenoot Pérez een helpende hand te geven in de strijd met Charles Leclerc om de tweede plek in het kampioenschap. Verstappen kreeg op de boardradio meermaals de vraag om zijn Mexicaanse teamgenoot in de laatste ronde voorbij te laten gaan voor extra punten in de strijd om die tweede plek. Verstappen weigerde echter en dat leverde een hoop vraagtekens op over de samenwerking binnen het team.

Mooie woorden

Voorlopig lijkt die strijdbijl echter weer begraven en gaat het tweetal vol goede moed het nieuwe seizoen is. Pérez hoopt daarin voor zijn eigen kansen te gaan, al weet hij natuurlijk ook dat het opnemen tegen Verstappen een pittige opgave betreft. Horner is op zijn beurt weer volledig in zijn nopjes met het team dat hij tot zijn beschikking heeft. "We hebben geluk om twee zulke goede coureurs te hebben. Ik denk dat het het beste duo is dat we ooit hebben gehad in de Formule 1. Het is uiterst succesvol geweest", geeft Horner te kennen.

Vreemd

Sky Sports-analist Brundle begrijpt niet zo goed waarom Horner zijn duo zo omschrijft. "Ik bedoel, wat bedoelt Christian wanneer hij spreekt over 'het beste duo'? Bedoelt hij dat ze goed samen passen? In andere woorden is Sergio waarschijnlijk een beetje meer meegaand dan bijvoorbeeld Mark Webber of Sebastian Vettel zou zijn. In dat opzicht is het dus vreemd. Maar Christian heeft de data en dat is wat hij denkt. Hij is de baas. Maar goed, als dit de twee zijn waar je het seizoen mee in gaat, waarom zou je niks aardigs over hen zeggen?"

