Ga geheel verzorgd met TUI richting het oranjespektakel in Oostenrijk v.a. €799,

Redactie

Vrijdag 1 december 2023 09:00 - Laatste update: 10:26

De Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden op de Red Bull Ring, de thuishaven van het Formule 1-team van Red Bull Racing. Niet voor niets is deze race dan ook bijzonder populair onder Nederlanders, die ieder jaar weer massaal afreizen richting het Alpengebied. TUI brengt je in 2024 geheel verzorgd richting dit geweldige oranjespektakel, vanaf slechts 799 euro per persoon.

De Red Bull Ring is een fantastische locatie voor een race. Niet alleen betreft het een iconisch circuit, maar de sfeer is er ook altijd fantastisch. Duizenden Nederlanders reizen ieder jaar weer af richting Spielberg om te genieten van al het moois dat het weekend te bieden heeft. En daar hoort, naast de vele festiviteiten, onder meer het adembenemende uitzicht bij dat je krijgt voorgeschoteld wanneer je op één van de tribunes plaatsneemt.

Iconisch circuit op adembenemende locatie in de Alpen

De baan ligt midden in de Alpen en het berglandschap en de groene valleien zijn dan ook een indrukwekkend decor. Het circuit is hierdoor onderhevig aan hoogteverschillen, wat de uitdaging voor de coureurs des te groter maakt. De hoogte boven zeeniveau, samen met de ups en downs van de baan, voegen een extra dimensie toe aan de race-ervaring die je hebt als bezoeker. Het race evenement in Oostenrijk bijwonen, is iets dat je nooit meer zal vergeten. En met een geheel verzorgde reis van TUI hoef jij je ook qua voorbereidingen nergens druk om te maken.

De GP van Oostenrijk is altijd enorm populair bij Nederlanders

Laat je in de watten leggen door TUI

Wanneer je voor een compleet Formule 1-reispakket van TUI kiest, zit je het gehele raceweekend op rozen. Auto inpakken en op vier wielen richting Oostenrijk? Dat is een optie, maar je kunt er ook voor kiezen jezelf door de lucht te laten vervoeren terwijl jij nog even je oogjes dichtdoet. Voor je het weet zet je voet op Oostenrijkse bodem en brengt een inbegrepen transfer je naar je gekozen verblijf. Ook de transfers van en naar de Red Bull Ring zijn inbegrepen, evenals je ontbijt in het hotel. Uiteraard regelt TUI ook de Formule 1-weekendtickets voor je. Een complete Formule 1-trip boek je al vanaf 799 euro per persoon.

Boek je Formule 1-reis nu bij TUI

Wil jij dit fantastische evenement - samen met duizenden andere Nederlanders - van dichtbij meemaken? Boek dan snel je TUI-reis voor de Grand Prix van Oostenrijk 2024, want voor je het weet is deze zeer gewilde race weer compleet uitverkocht. Klik hier om direct je Formule 1-reis met TUI te reserveren!