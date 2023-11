Remy Ramjiawan

Donderdag 9 november 2023 20:23 - Laatste update: 20:51

Volgens Ross Brawn zou het team van Red Bull Racing er goed aan doen om Sergio Pérez te vervangen door iemand die het daadwerkelijk kan opnemen tegen Max Verstappen. De voormalig teambaas van Brawn GP wijst naar de constructie bij Mercedes, waarbij Nico Rosberg naast Lewis Hamilton zat en het duo veelvuldig voor vuurwerk zorgde op het circuit.

Daar waar Verstappen in 2023 een uniek seizoen doormaakt, gaat het bij teamgenoot Pérez met vallen en opstaan. De dominantie van de Limburger is vaak geprezen, al draagt het ook bij aan de voorspelbaarheid van de sport. Nu ligt dat natuurlijk niet zozeer aan Red Bull Racing, want de concurrentie zal vooral stappen moeten gaan maken. Het was een situatie die zich ook voordeed in de beginperiode van het hybride-tijderk, waarin Mercedes dominant was. Toch was het grootste verschil dat dat team beschikte over een duo dat allebei kon winnen en voor de titel kon strijden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen blikt met 'GP' terug op eerste overwinning in Spanje 2016

Concurrentie komt dichterbij

Brawn legt bij TalkSport uit wat hij bedoelt en hij ziet de concurrentie stappen maken richting Red Bull Racing. "Ook al hebben ze op dit moment deze dominantie, je zult het op den duur zien. En we zien kleine aanwijzingen. Ik bedoel McLaren met [Lando] Norris en af en toe [Oscar] Piastri, ze kloppen op de deur, laten we het zo zeggen." McLaren heeft sinds de updates de weg omhoog gevonden en het team staat dichter bij Red Bull Racing dan de andere renstallen.

Situatie Hamilton en Rosberg bij Mercedes

Brawn houdt rekening met een verrassing in 2024, al verwacht hij dat Red Bull Racing nog steeds over de snelste auto zal beschikken. 'Ik denk dat ik deze winter optimistisch ben dat er een reset komt. Als je vooraan staat, heb je wel het voordeel dat je eerder kunt beginnen met het ontwerp van je nieuwe auto en dan kan die dominantie soms meerdere jaren duren.' Mocht dat zo zijn, dan hoopt hij dat Red Bull Racing zelf zal zorgen voor wat 'vuurwerk'. 'Wat ik eerlijk gezegd wil zien, is iemand die competitiever is in de andere auto, want Sergio is niet echt een concurrent voor Max. Dus zelfs als je een dominante auto hebt, als je iemand in de andere auto kunt krijgen die het hem moeilijk maakt, dan we denken dan aan Rosberg en Hamilton. Dat was een fantastisch seizoen en toen domineerde Mercedes.'