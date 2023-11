Brian Van Hinthum

Woensdag 8 november 2023 21:24 - Laatste update: 21:56

Daniel Ricciardo besloot in 2018 het team van Red Bull Racing achter zich te laten voor een avontuur bij Renault en vervolgens McLaren en die keuze bleek uiteindelijk niet de juiste te zijn geweest voor de Australiër. Inmiddels is hij terug bij het team en blikt Christian Horner terug op het besluit van de ervaren coureur.

Ricciardo en Max Verstappen reden iets minder dan drie jaar samen bij het team van Red Bull en de Nederlander wist gedurende die periode steeds meer de macht binnen het team naar zich toe te trekken. Richting 2019 kreeg de Honey Badger steeds meer het idee dat hij tweede viool moest gaan spelen binnen de Oostenrijkse formatie en dus werd het hem te heet onder de voeten. Ricciardo besloot om zijn heil ergens anders te zoeken en vertrok naar Renault. Daar werd zijn verblijft allesbehalve een groot succes en ook zijn volgende stap bij McLaren verliep niet naar wens.

Slecht geadviseerd

Nadat hij bij McLaren vertrok, kwam hij zonder stoeltje te zitten. Hij besloot zich opnieuw aan te sluiten bij Red Bull, waarvoor hij inmiddels bij AlphaTauri rijdt als vervanger van Nyck de Vries. Horner blikt in de Eff Won With DRS-podcast terug op zijn toenmalige vertrek: "Daniel is een geweldige gast, maar hij werd zo vroeg in zijn loopbaan zeer slecht geadviseerd. Maar iedereen verziekt het wel eens op een bepaald punt. Ik denk dat hij gemerkt heeft dat hij een fout heeft gemaakt. Hij had op het moment dat hij vertrok geen goed advies om zich heen."

Jaartje vrijaf

De Brit vervolgt: "Hij kon zien dat Max aan het groeien was en realiseerde zich waarschijnlijk niet hoe goed hij ging zijn. Nadat hij een paar jaar buiten de familie was, realiseerde hij zich dat wat hij had toch wel erg goed was. Het was verschrikkelijk om te zien dat het slechter en slechter en slechter werd. Het was eigenlijk op dit punt vorig jaar dat ik in Mexico met hem in mijn hotelkamer zat en zei: 'Je hebt een complete reset nodig. Neem een jaar vrijaf en kom terug naar ons. We hebben een lading sponsoren en genoeg marketingdingetjes.'" Dat lukte uiteindelijk, met slechts een half jaar vrij. "Hij is een coureur die vertrouwen nodig heeft. Als hij 'aan' staat, is hij één van de snelste gasten op de grid."