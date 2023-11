Brian Van Hinthum

Woensdag 8 november 2023 20:37

Max Verstappen siert deze week de cover van het wereldberoemde tijdschrift TIME en de regerend- en drievoudig wereldkampioen wordt in het blad over verschillende onderwerpen aan de tand gevoeld. Het gaat onder meer over het steeds commerciëler worden van de Formule 1 en Drive to Survive.

Verstappen wordt met zijn prestaties in de Formule 1 natuurlijk steeds populairder wereldwijd en het mag dan inmiddels ook geen verrassing meer heten dat de in Nederland zo geliefde coureur ook buiten de lansgrenzen inmiddels steeds meer fans achter zich weet te scharen. De Limburger schittert deze week dan ook solo op de cover van het gerenommeerde tijdschrift TIME, een Amerikaans blad dat wereldwijd als één van de grootste tijdschriften ter wereld wordt gezien. Verstappen is de eerste Nederlander sinds 1960 [Shell-directeur John Loudon] die op de cover prijkt.

Sport voor de show

In het blad wordt er naast Verstappen zijn toekomst ook gesproken over de steeds commerciëler wordende Formule 1 en wat Verstappen daarover te zeggen heeft: "Ik blijf in gedachten houden dat de sport eerst komt voor de show. Dat is voor mij ontzettend belangrijk en zal uiteindelijk mede bepalen of ik in de sport actief blijft of niet", zegt Verstappen onder meer. De drievoudig wereldkampioen heeft sowieso al regelmatig kritiek laten horen op de kant waar de sport op gaat. Bijvoorbeeld op de sprintraces en de steeds voller wordende kalender.

Drive to Survive

Ook van PR-gerelateerde zaken is Verstappen absoluut geen fan, zoals hij al meermaals heeft aangegeven en Helmut Marko ook nog eens bevestigde kortgeleden. Hetzelfde geldt voor zijn verhouding tot Drive to Survive, de populaire Netflix-serie waar Verstappen zelfs een tijd lang niet aan meewerkte. "Ik hoef het niet te zien omdat ik weet wat erin gebeurt. Ik ben niet geïnteresseerd in hoe onze buren hun seizoen hebben gezien. Ik ken mijn kant van het verhaal. Dat is voor mij voldoende", besluit Verstappen.