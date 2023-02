Brian Van Hinthum

Zondag 5 februari 2023 13:27

De FIA heeft besloten om de coureurs dit jaar niet meer te laten spreken over politieke statements zonder dat het motorsportorgaan daar toestemming voor geeft. Het is men op een hoop kritiek van binnen en buiten de Formule 1 komen te staan en ook Max Verstappen denkt dat de FIA de verkeerde richting op gaat met dit soort maatregelen.

Vanaf 2023 mogen coureurs niet meer zomaar een politiek statement maken op en rondom het circuit zonder dat men daar met de FIA afspraken over heeft gemaakt. Het gaat hierbij vooral om politieke statements tijdens de podiumceremonie na afloop van de race en tijdens persconferenties/interview, iets waar mannen als Hamilton en Sebastian Vettel over het algemeen vaak mee bezig waren. Wat de mogelijke straf kan zijn mocht een coureur zich hier niet aan houden, wordt voorlopig nog niet duidelijk gemaakt. Naar verwachting gaat dit neerkomen op een boete voor de desbetreffende coureur.

Artikel gaat verder onder video

Iedereen is anders

Onder meer Lewis Hamilton, doorgaans één van de meest uitgesproken coureurs op de grid, liet al weten dat hij gewoon door wil gaan met de statements en liet zijn ongenoegen blijken. Ook Verstappen kan zich niet helemaal vinden in de beslissing van Mohammed Ben Sulayem en consorten. "Ik denk dat je eerst moet weten dat iedereen anders is. Sommige mensen zijn wat meer uitgesproken dan andere mensen", zegt de Nederlander tegenover Sky Sports.

Censuur

Hij vervolgt: "Ik ben normaal ook niet zo uitgesproken. Ten eerste is het lastig voor een coureur om daar volop op te focussen. Je moet je dan overal echt in storten en alle feiten op een rijtje hebben. Ik denk echter niet dat het nodig is", zegt hij over de regelgeving van de FIA. "Je zorgt er hiermee voor dat mensen niet meer mogen praten. Ik denk dat mensen dat wel moeten mogen. Zoals ik al zei, sommige mensen zullen wat meer praten, sommige wat minder. Ik denk dat het wel een beetje onnodig was", besluit hij.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)