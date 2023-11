Remy Ramjiawan

Maandag 6 november 2023 17:14

De 93-jarige Bernie Ecclestone legt in gesprek met de NOS uit waarom hij niet voor een terugkeer van de Grand Prix van Nederland koos. Inmiddels is hij ook helemaal om en geniet hij van het feestje in Zandvoort, maar in zijn tijd was het circuit 'een bende'.

Sinds 2021 keert de Formule 1 weer jaarlijks terug naar de Nederlandse badplaats. Dat gebeurde van 1952 tot en met 1985 ook al, totdat Ecclestone ervoor koos om andere landen te gaan bezoeken. Het had volgens hem te maken met de staat van de baan, maar het lag ook aan de vele ongelukken die plaatsvonden op Circuit Zandvoort. Anno 2023 hangt er een hele andere sfeer rondom het circuit, ook geholpen door het succes van Max Verstappen.

'Ziet er veel beter uit'

'Het ziet er veel beter uit, de organisatie doet het goed. Het is vooral te danken aan Verstappen natuurlijk, maar er zijn daarnaast genoeg mensen die de schouders eronder hebben gezet', zo is hij enthousiast over hedendaagse staat van de baan. Daarnaast heeft het ook een neveneffect, want veel andere organisatoren kijken toch met een schuin oog naar wat er ieder jaar in Zandvoort gebeurt. 'Je ziet het vaker: als het ene circuit de situatie wil verbeteren, wil het andere dat ook. Het stuwt de sport omhoog.'

Vroeger was het een 'bende'

Toch trok hij de stekker in 1985 uit de Grand Prix van Nederland en hij legt die keuze uit. 'Het was een bende. Het was een slecht circuit, al waren er daar wel meer van in die jaren. Eigenlijk is het nooit echt een favoriet van me geweest. Er zijn zoveel erge dingen gebeurd', zo wijst hij naar de dodelijke ongelukken die plaats hebben gevonden op het circuit. Dat is gelukkig in 2023 een stuk minder aan de orde in de sport en Ecclestone onthult dat hij binnenkort ook zal afreizen naar de Dutch GP: 'Ik ben er nog niet geweest. Volgend jaar, dan kom ik.'