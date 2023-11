Remy Ramjiawan

Volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is de koers die Liberty Media vanaf 2017 heeft ingezet, de juiste. De sport lijkt zich tegenwoordig meer toe te leggen op circuits buiten Europa en daarvoor verdwijnen een aantal vaste Europese races. De 93-jarige Ecclestone is in zijn eigen tijd in de sport die weg al ingeslagen en benadrukt bij de NOS dat de Formule 1 een wereldkampioenschap is.

Daar waar traditionele circuits lange tijd hebben genoten van een uitzonderingspositie binnen de sport, staat dat anno 2023 toch wel enigszins op de tocht. Spa-Francorchamps kondigde onlangs nog een contractverlenging aan tot en met 2025, maar dat had ook te maken met het feit dat Zuid-Afrika de papieren niet rond kreeg. De nieuwe koers van de sport bevindt zich vooral buiten Europa en volgens Ecclestone is dat alleen maar goed.

'We strijden om een WK geen EK'

Ecclestone heeft zelf ruim veertig jaar aan de leiding van de Formule 1 gestaan en heeft de sport ontwikkeld tot wat het vandaag de dag is geworden. Ook in zijn tijd probeerde hij de sport buiten Europa aan de man te krijgen. Wat hem niet lukte, daar is Liberty Media wel in geslaagd, namelijk voet aan de grond krijgen in de Verenigde Staten. 'Ik ben blij dat de sport zich over de hele wereld blijft ontwikkelen. Ik ben degene die de Formule 1 uit Europa heeft gehaald en naar de rest van de wereld heeft gebracht. We strijden om een wereldkampioenschap, niet om een Europees kampioenschap. Het is goed dat dat zo blijft.'

'GP van Las Vegas heeft niets met F1 te maken'

Toch heeft hij wel kritiek op sommige keuzes die er worden gemaakt. Zo wordt er over twee weken geracet in Las Vegas. De sport heeft er zelfs een stuk grond in de Amerikaanse gokstad voor gekocht en het tekent de lange overeenkomst van het circuit. Ook onder Ecclestone heeft de sport tot twee maal toe geracet in Las Vegas, maar volgens de 93-jarige Brit zijn er beter opties. 'Ik verheug me er niet echt op. Waarom niet? Het heeft niks met Formule 1 te maken.'