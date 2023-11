Dit hebben de coureurs nog over aan banden voor de race in São Paulo

Remy Ramjiawan

Zondag 5 november 2023 16:06

Over niet al te lange tijd gaat de Grand Prix van São Paulo van start op het Autódromo José Carlos Pace. Zaterdagavond hebben we al een indicatie gekregen over welke snelheid de teams hebben, maar voor de hoofdrace van vanavond speelt de strategie ook een grote rol en GPFans kijkt naar de banden die de coureurs nog over hebben.

De bandenslijtage is op Interlagos toch wel aan de hoge kant. Veel coureurs vingen de sprintrace aan op de rode banden en moesten daar maar liefst 24 ronden op afleggen. Dat lukte overigens wel, maar het verval in racepace was duidelijk te zien. Max Verstappen wist die verkorte wedstrijd te winnen en ook dat had te maken met het managen van de banden, zo vertelde hij achteraf.

Strategieën

Pirelli wijst naar een tweestopper als snelste route naar de finishvlag. Een start op de rode banden, om vervolgens over te stappen naar een setje geel, om vervolgens de laatste stint weer op de zachtste band te rijden, wordt volgens de bandenleverancier als snelste geacht. Toch is niet de verwachting dat veel coureurs hiervan gebruik zullen gaan maken, want niet iedere coureur heeft meer genoeg setjes rood over. Een tweestopper met een start op de gele band, om vervolgens halverwege de race een vers setje van de mediumbanden op te halen, om vervolgens af sluiten met rood lijkt iets realistischer, gezien de overgebleven setjes van de coureurs.

Longruns vrije training

Tijdens de eerste en enige vrije training op Interlagos kozen de mannen van Red Bull Racing ervoor om alleen te testen op de harde banden. Het zou kunnen betekenen dat zij gaan voor een éénstopper. Die optie lijkt overigens voor Verstappen, die vanaf pole position komt, realistischer dan voor Sergio Pérez, die zal starten van P9. Charles Leclerc (P2) kan met zijn Ferrari, die toch wel bekend staat als een bandenvreter, kiezen voor een tweestopper. De vraag blijft dan wel hoe lang hij zijn banden in conditie kan houden. Lance Stroll is de vreemde eend in de bijt in de top drie. De Canadees heeft precies hetzelfde aantal setjes banden over als Leclerc, maar de AMR23 is doorgaans wel iets vriendelijker voor de banden.