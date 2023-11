Vincent Bruins

Zaterdag 4 november 2023 16:43 - Laatste update: 17:38

De Sprint Shootout heeft de startopstelling bepaald voor de Sprint van de Formule 1 Grand Prix van São Paulo die later vandaag wordt verreden. Er kunnen echter nog veranderingen komen op Interlagos. Lando Norris moet zich namelijk melden bij de stewards evenals Yuki Tsunoda. Ook de crash tussen Esteban Ocon en Fernando Alonso wordt onderzocht.

De kwalificatie voor de korte zaterdagsrace op Autódromo José Carlos Pace was weer een spannende sessie. SQ1 eindigde met de rode vlaggen na een flinke klapper van Ocon. De Alpine-coureur raakte de controle kwijt bij het uitkomen van de Senna 'S' en maakte contact met Alonso. De Fransman schoot vervolgens met een kapot wiel de bandenmuur in bij de Curva do Sol. Dit zorgde voor een vertraging van bijna een half uur. Alonso ging wel door naar SQ2, maar kon vanwege schade aan de ophanging niet meedoen. Uiteindelijk klokte Norris de snelste tijd in SQ3 en versloeg Max Verstappen met een gat van slechts zes honderdste van een seconde. Het is echter nog maar even de vraag of hij de pole position voor de Sprint mag behouden.

Vier coureurs naar de stewards

De FIA kwam eerder dit jaar uit veiligheidsoverwegingen met de regelwijziging dat coureurs niet langer dan een bepaalde tijd mogen doen over de afstand tussen Safety Car-lijn 2 en Safety Car-lijn 1 om te voorkomen dat coureurs te langzaam op de baan gaan rijden of zelfs stil gaan staan. Norris heeft mogelijk deze regel overtreden. Ook AlphaTauri-coureur Tsunoda, die zich als zesde kwalificeerde, werd erop betrapt mogelijk de zogeheten 'maximum delta time' te hebben overschreden. Het is eerder dit seizoen al vaker voorgekomen, maar een straf is hiervoor nog nooit uitgedeeld. Alonso en Ocon bevinden zich momenteel al bij de stewards om hun verhaal te doen over de crash in SQ1. Contact tussen twee deelnemers kan uiteraard een gridstraf tot gevolg hebben. Of dat ook hier het geval gaat zijn, is nog even afwachten.