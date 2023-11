Remy Ramjiawan

Zaterdag 4 november 2023 11:12 - Laatste update: 11:12

De beleidbepalers van de Formule 1 zijn volgens Motorsport.com aan het overwegen om het sprintformat om te gooien. Sinds de introductie van de verkorte races is er telkens geschaafd aan de opzet en voor volgend jaar kan het er weer anders uitzien dan dit seizoen en dat heeft alles te maken met de kritiek die in 2023 is geuit op het format.

De teams en de coureurs zijn verdeeld als het aankomt op de sprintraces. Volgens Max Verstappen voegt het format niet zoveel toe aan de sport. Sterker nog, de Limburger is van mening dat de verkorte race zelfs al iets weggeeft van de hoofdrace op zondag en dat is in zijn ogen zonde. Toch zijn de beleidsbepalers niet van plan om het format te lozen, maar wordt er wel gewerkt aan een programma die voor iedereen het beste werkt. Voor dit jaar was de opzet dat op vrijdag de eerste en enige vrije training plaatsvindt, om vervolgens de kwalificatie voor de hoofdrace van zondag te rijden. Zaterdag is dan volledig gereserveerd voor de sprintdag. Zo vindt eerst de Sprint Shootout plaats, om vervolgens later die dag de sprintrace te verrijden. Zondag vindt de 'normale' Grand Prix dan plaats.

Sinds het sprintweekend in Austin, waarbij Charles Leclerc en Lewis Hamilton werden gediskwalificeerd van de hoofdrace, is het sprintformat weer ter sprake gekomen. In die race werd het duo gediskwalificeerd, omdat de skid blocks te ver waren afgesleten. Dat had volgens Mercedes en Ferrari te maken met de beperkte trainingstijd, waarbij de rijhoogte na de eerste training niet meer mocht worden aangepast.

De sport wil dat probleem voor volgend jaar tackelen en heeft daarvoor diverse voorstellen. Één van die voorstellen houdt in dat het weekend een andere indeling krijgt. Vrijdag zou dan gereserveerd zijn voor de eerste en enige training van het weekend en later op die dag zou in plaats van de kwalificatie, de Sprint Shootout plaatsvinden. Op zaterdag is het in de ochtend dan tijd voor de sprintrace en later die dag zou dan de kwalificatie worden verreden. Hierdoor zou er een mogelijkheid zijn om na de sprintrace de parc-fermé regels open te zetten, waardoor de teams daarna alsnog mogen sleutelen aan de wagens. Dit zou een situatie als in Austin kunnen voorkomen. Zondag zou in de nieuwe opzet overigens precies hetzelfde blijven.