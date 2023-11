Remy Ramjiawan

Zaterdag 4 november 2023 12:27

Heel even werd er gedacht dat Audi mogelijk de stekker uit het project bij Sauber zou kunnen trekken, voordat het überhaupt al echt was begonnen, maar 'Team Representative' Alessandro Alunni Bravi van Sauber, bevestigt dat het Duitse merk nog volledig gecommitteerd is aan het Formule 1-project.

Audi zal vanaf 2026 niet alleen met een Formule 1-team aan de sport beginnen, het merk is op de achtergrond ook bezig om een power unit te ontwikkelen. Ook Sauber heeft aan haar kant alles op alles gezet om het nieuwe tijdperk Formule 1 goed te beginnen. Zo is voormalig McLaren-teambaas Andreas Seidl naar de renstal gehaald als CEO van de groep en James Key zal als technisch directeur door het leven gaan.

Toewijding is bij Audi aanwezig

Bravi benadrukt bij RaceFans dat de toewijding vanuit Audi er duidelijk is. "Audi heeft een sterke betrokkenheid bij de Formule 1 en natuurlijk ook bij Sauber. Deze toezegging komt niet alleen voort uit een besluit van de raad van bestuur van Audi, maar ook van de adviesraad van Audi en de raad van toezicht van Audi Volkswagen. Het is dus een groepsbeslissing en de toewijding is er", zo legt hij uit. Het team van Sauber moet opgaan in het Duitse merk en dat kost simpelweg wat tijd.

Plan uitvoeren

Op dit moment zijn er twee losstaande projecten die moeten worden samengevoegd. "We hebben twee eigenaren, twee aandeelhouders, er is een bestuur ingesteld op basis van de verschillende fasen van de transactie die voor het seizoen 2026 zal worden afgerond. Dus we gaan door met het investeringsplan met alles in overeenstemming met het akkoord dat is overeengekomen." Audi zit volgens Bravi dus nog voor de volle honderd procent in het Formule 1-project.