Michael Andretti vermoedt dat de tien Formule 1-teams zijn renstal zien als een stelletje 'hillbillies'. De Amerikaan heeft al de goedkeuring van de FIA op zak om deel te nemen aan de Formule 1, maar zit nog altijd te wachten op het groene licht van de FOM en dus de teams.

De zoon van de wereldkampioen van 1978 heeft alle belangrijke hordes genomen om deel te nemen aan de koningsklasse. Zo heeft hij zich direct gemeld toen de autobond de 'expression of interest'-procedure had geopend. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de aanvraag bekeken en uiteindelijk goedgekeurd en nu ligt de bal bij de FOM. De FOM heeft echter wel naar de teams te luisteren en die zitten momenteel niet te springen om een elfde formatie. Geld speelt hierin een grote rol, want de teams zien de inkomsten dalen met de komst van een extra formatie.

Ervaring in racerij

In gesprek met Bloomberg Originals gaat Andretti in op zijn aanvraag om deel te nemen aan de sport. "Ik had niet gedacht dat het zo moeilijk zou zijn om erin te komen. Maar we zullen ons bewijzen om erin te komen. Ten eerste denken ze dat we een stelletje 'hillbillies' zijn. En dat we niet weten wat we doen, maar omdat we veel ervaring hebben in de racerij, benaderen we het misschien vanuit een andere hoek, dan alle anderen en misschien werkt het wel", zo legt hij uit.

Waarde toevoegen

Het argument van de teams is dat het prijzengeld minder wordt en dat onderschrijft Andretti, al komt hij ook met een tegenargument. "We denken dat het toevoegen van meer auto's de sport alleen maar ten goede komt. Ja, het zal een stuk van de taart nemen, prijzengeld en zo, maar we hebben het gevoel dat we er meer aan kunnen bijdragen dan wat we van de taart afnemen." De sport groeit in de Verenigde Staten en met Andretti aan boord zouden die inkomsten kunnen stijgen. De FOM heeft nog niet laten weten wanneer zij met een definitief oordeel zullen komen en dus is het voorlopig nog afwachten voor de brigade uit de Verenigde Staten.

