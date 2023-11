Remy Ramjiawan

Donderdag 2 november 2023 18:26 - Laatste update: 18:35

Voor Sergio Pérez staat er wederom een belangrijk weekend op het programma in Brazilië. De Mexicaan heeft nog altijd een voorsprong van twintig punten op nummer drie Lewis Hamilton en wil in São Paulo weer het gat vergroten naar de zevenvoudig kampioen toe.

Het Formule 1-circus maakt zich op voor het sprintweekend op Interlagos. Daar krijgt Pérez de eerste van de laatste drie kansen om zijn positie in het klassement te verstevigen. 'Checo' had een uiterst teleurstellend weekend in Mexico, waarbij hij de toegestroomde fans niet kon laten juichen. De Mexicaan was goed gestart tijdens de hoofdrace en kon bij het ingaan van de eerste bocht de koppositie overnemen. Toch pakte het niet goed uit en Pérez stuurde te vroeg in en kwam tegen Charles Leclerc aan en daarbij schakelde hij zichzelf uit en nam hij een nulresultaat mee naar huis.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko duidelijk over Alonso-geruchten: "Pérez heeft een contract en daar houden we ons aan"

Gevoel met RB19 wordt beter

Hoewel Pérez in Mexico wederom niet wist te scoren, had hij wel het goede gevoel met de RB19. "Ik voelde dat het afgelopen weekend goed ging met de richting die we opgingen, ik voel me comfortabeler in de auto en het werk dat het team en ik samen hebben gedaan, werpt zijn vruchten af qua set-up en prestaties", zo legt hij voorafgaand aan het raceweekend in Brazilië uit. Pérez heeft, op de beginfase van het seizoen na, eigenlijk het hele jaar geworsteld met de RB19. De snelheid zat wel in de bolide, zo heeft teamgenoot Max Verstappen namelijk laten zien.

Toch doet de uitvalbeurt in Mexico pijn, al wil hij zich daar niet door laten kennen. "De race in Mexico was verschrikkelijk voor me, maar dat is wat er gebeurt in deze sport en ik kan het me niet veroorloven om na te denken over wat er zou zijn gebeurd als [ik niet was uitgevallen red.]."

Punten pakken voor klassement

In Brazilië zal daarnaast ook het laatste sprintweekend van 2023 plaatsvinden en Pérez ziet twee kansen op punten. "Brazilië is een totaal andere uitdaging dan Mexico, maar het is altijd een leuk circuit en we hebben dit weekend twee kansen om punten te scoren, dus hoewel sprintweekenden een uitdaging zijn in de voorbereiding, willen we deze kans zo goed mogelijk benutten." Tijdens sprintweekenden zit de concurrentie vaak iets dichter bij Red Bull Racing en voor Pérez geldt dat hij de komende races voor Hamilton moet eindigen.