Brian Van Hinthum

Donderdag 2 november 2023 17:59

Het gevecht om P2 in het wereldkampioenschap is volop bezig tussen Sergio Pérez en Lewis Hamilton. De Mexicaanse coureur heeft de verwachting van zijn team om die positie binnen te halen en ook Max Verstappen spreekt zijn vertrouwen uit in zijn teammaat. Wél vindt hij dat Pérez het op eigen kracht moet zien te redden.

De vorige race van de geplaagde Mexicaan, die in zijn thuisland hardop droomde van de overwinning, verliep verre van hoe hij het gewenst had en was al na één ronde afgelopen. Na een crash met Charles Leclerc - ogenschijnlijk zijn eigen fout - kwam de race van Pérez vroeg tot een einde. Door het nulresultaat is het gat met Hamilton geslonken tot slechts twintig punten. Met het mogelijk verliezen van de tweede plek maakt de Mexicaanse coureur absoluut geen goede beurt bij de Red Bull-leiding. Hamilton hijgt met twintig punten afstand en nog drie races te gaan in zijn nek.

Artikel gaat verder onder video

Vertrouwen

En dus wordt het richting het einde van het seizoen behoorlijk spannend. Enkele weken geleden doken er zelfs geruchten op over een mogelijk ultimatum, waarbij Pérez zijn stoeltje zou verliezen als hij P2 in het kampioenschap niet behaalt. Die geruchten werden naar het rijk der fabelen verwezen door de Red Bull-leiding, maar leuk zal men het niet vinden als de Mexicaan in de beste auto van het veld zijn plek nog afgeeft. "Ik heb vertrouwen in Checo dat hij zijn voorsprong vast kan houden, want ik denk dat wij over het algemeen een snellere auto hebben”, citeert De Telegraaf Verstappen vanuit Brazilië.

Drama van 2022

Automatisch wordt er daarbij ook teruggeblikt naar 2022, toen Verstappen hier weigerde om Pérez voor de laten om zo mee te helpen in zijn strijd met Charles Leclerc om de tweede plek in het kampioenschap. "Het zou uiteindelijk niet altijd moeten afhangen van mij", klinkt het stellig vanuit Verstappen. "Ik denk ook dat we die situatie vorig jaar niet goed hebben doorgesproken voorafgaand aan het weekeinde. Laten we vooral hopen dat we niet in die situatie komen. Ik denk dat dat beter is voor iedereen", besluit de Nederlander.

Tot morgen kans op een Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven tot uiterlijk morgenvroeg twee officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je nu nog eenvoudig deelnemen via deze link.