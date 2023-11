VIDEO: Duidelijkheid over doorgang Abu Dhabi, Wolff heeft vraagtekens bij uitblijven straffen

Brian Van Hinthum

Donderdag 2 november 2023 16:24

De stewards in Mexico besloten na afloop van de kwalificatie verschillende coureurs niet te bestraffen, nadat zij tijdens deze sessie langzaam hadden gereden of zelfs stil hadden gestaan in de pitstraat. Toto Wolff vindt dat dit moet veranderen. Check de video op ons YouTube-kanaal of in de video hieronder.

Tot morgen kans op een Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven tot uiterlijk morgenvroeg twee officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je nu nog eenvoudig deelnemen via deze link.