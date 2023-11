Brian Van Hinthum

Woensdag 1 november 2023 20:57

Na elk Grand Prix-weekend krijgen de coureurs aan de hand van het oordeel van vijf juryleden een Power Ranking-cijfer toebedeeld. Max Verstappen noteerde tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad alweer zijn zestiende overwinning van het seizoen. Het leverde hem echter geen alleenheerschappij op in de Power Rankings.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Artikel gaat verder onder video

Power Rankings F1 GP Mexico-Stad

Verstappen beleefde tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad niet het ideale weekend. De kwalificatie leverde met name problemen op, want hij moest beide Ferrari's voorrang verlenen en starten vanaf P3. Uiteindelijk won hij wel de race, wat hem een eindcijfer van 9,2 oplevert. Het is hetzelfde cijfer als wat Lewis Hamilton van de jury toebedeeld kreeg. De coureur uit Stevenage reed een geweldige race op zondag en mocht als tweede mee naar het podium. De top vijf wordt gecompleteerd door Daniel Ricciardo [8,8], Charles Leclerc [8,6] en Lando Norris [8,6].

Max and Lewis sit on top 🔝



The @aramco Power Rankings from Mexico have arrived 👇#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/oaydRVkrYu — Formula 1 (@F1) November 1, 2023

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.