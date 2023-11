Brian Van Hinthum

Woensdag 1 november 2023 16:45

Het komend weekend breekt met de Grand Prix van São Paulo alweer de twintigste race van het seizoen aan, waarmee we dus richting de laatste drie races en dus het absolute slot van dit seizoen gaan. De kampioenschappen zijn beslist, maar er zijn nog een aantal zaken om naar uit te kijken. Wij zetten er een paar op een rijtje.

Wat betreft beide wereldkampioenschappen is de angel alweer even eruit, daar Max Verstappen en Red Bull Racing beide titels al in de afgelopen maand wisten te pakken. Er zijn echter nog gewoon drie races om te rijden en daarin staan er voor verschillende coureurs en teams nog een hoop dingen op het spel. Met Interlagos, Las Vegas en Abu Dhabi nog voor de boeg, valt er nog een hoop te beleven in het restant van dit Formule 1-seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Op hoeveel eindigt Verstappen?

Er staat dit seizoen absoluut geen maat op Verstappen. De wereldkampioen van 2022 wist zijn titel succesvol te verdedigen, nadat hij tijdens de sprintrace in Qatar het lot van dit seizoen definitief wist te bezegelen. De coureur uit Hasselt won ook de afgelopen race in Mexico-Stad, waardoor het totaal van de Nederlander op zestien stuks in negentien races komt. Voorlopig wisten enkel Sergio Pérez en Carlos Sainz een overwinning van Verstappen "af te pakken". Vanzelfsprekend blijft hij met elke zege zijn eigen record van dit seizoen nog aanscherpen.

Maar op hoeveel zeges gaat Verstappen uiteindelijk eindigen? De Nederlander geldt natuurlijk tijdens alle drie de individuele races als de grote favoriet, maar in Brazilië kan het vaak spoken, terwijl we in Las Vegas een Grand Prix hebben die voor iedere coureur nieuw is en waar dus veel onzekerheden aan hangen. Lewis Hamilton durfde in ieder geval te wedden dat zijn grote rivaal uit 2021 zeker nog twee overwinningen zal pakken. Verstappen zelf zal uiteraard mikken op drie stuks, waarmee hij op het astronomische aantal van negentien zeges zou komen. Pakt Verstappen alle drie de resterende races, of krijgen we nog een nieuwe naam?

Kan Pérez P2 in het kampioenschap vasthouden?

Misschien wel één van de meest interessante zaken in het restant van het seizoen is de strijd om plek twee in het wereldkampioenschap, die gaat tussen Lewis Hamilton en Sergio Pérez. Het contrast tussen die twee heren is op zijn minst vrij groot te noemen. Hamilton lijkt weinig om de tweede plek te geven, zoals hij afgelopen week aangaf: "Eerlijk gezegd gaat het niet veel aan mijn leven veranderen of ik nu tweede of derde word. Het is belangrijker dat het team tweede wordt in het constructeurskampioenschap, daar focus ik me op." Een groot verschil met Pérez, waarvan toch wel verwacht lijkt te worden dat hij met de beste auto van het veld die tweede plek pakt.

Het is de plek waar hij eigenlijk al het hele jaar op bivakkeert. Langzaam maar zeker is zijn voorsprong met de teleurstellende resultaten van de afgelopen maanden behoorlijk geslonken en nu hijgt Hamilton dus in zijn nek: 240 om 220 punten in het voordeel van de Mexicaan. Hoewel de Red Bull-leiding al meermaals heeft aangegeven dat het stoeltje van Pérez richting 2023 veilig is, wordt het toch interessant om te zien hoe er wordt gehandeld als de Mexicaan het voor elkaar krijgt om zijn tweede plek tóch nog weg te geven. De druk is groot, zeker na zijn grote emotionele teleurstelling in Mexico.

De strijd achter Red Bull

Het constructeurskampioenschap is inmiddels natuurlijk al lang en breed beslist tijdens de Grand Prix van Japan en het mag geen verrassing zijn dat Red Bull Racing er met de titel vandoor is gegaan. Achter de formatie van Christian Horner is het echter nog behoorlijk spannend om de tweede plek, een eindklassering waar Mercedes en Ferrari om zullen gaan vechten. Voorlopig wist het team van Toto Wolff 371 punten te verzamelen, waarmee men lange tijd de gedoodverfde nummer twee leek te worden. De Italiaanse renstal is na de zomerstop echter een stuk sterker voor de dag gekomen en men zit het Duitse team op de hielen.

Het team van Fred Vasseur verzamelde tot nu toe namelijk 349 punten en inmiddels zit men dus slechts op 22 punten van Mercedes. Van Italië tot en met Singapore wist het team voortreffelijk te scoren met 27, 37 en 20 punten tijdens de. De upgrades van de Maranello-formatie leken goed te werken, al heeft Mercedes daar inmiddels ook een aantal rake veranderingen tegenover gezet, waardoor het grootste gevaar geweken lijkt. Weet het team van Mercedes de tweede plek te verdedigen, of passeert het team van Carlos Sainz en Charles Leclerc de Britse coureurs nog in de laatste drie races van het seizoen?

De Grand Prix van Las Vegas

Misschien wel één van de leukste dingen om naar uit te kijken is de allereerste Grand Prix van Las Vegas. De race in de gokstad wordt eind november alweer de derde Amerikaanse race van het seizoen na de bezoekjes aan Miami en Austin. Het is voor het eerst dat we gaan neerstrijken in Sin City en inmiddels is er al veel gezegd en geschreven over de race die door de straten én over de strip van de wereldberoemde stad aan de Amerikaanse westkust zal gaan razen.

Naast alle positieve geluiden, heeft de race ook al met een aantal controverses te maken gehad. Zo is er veel kritiek geweest op de woekerprijzen van de tickets voor de Grand Prix, terwijl de teams daarnaast hun zorgen hebben geuit over de temperaturen rond de Grand Prix van Las Vegas. De race begint bijvoorbeeld op zaterdag om 22:00 uur lokale tijd, terwijl het richting de nacht in die tijd van het jaar flink af kan koelen. Men maakt zich dus zorgen over zaken als bandentemperatuur. Het wordt boeiend om te zien hoe de gloednieuwe race precies uit gaat pakken. Wordt het een groot succes of een flater?

Wie is de baas in Maranello?

Ten slotte zien we nog een mooie strijd gaande bij het team van Ferrari. De illustere Italiaanse formatie beschikt met Leclerc en Sainz over twee uitstekende coureurs, al wordt Leclerc toch over het algemeen als het grotere talent van dat tweetal beschouwd. Ironisch genoeg is het echter Sainz die voorlopig de baas in het wereldkampioenschap is over de Monegask, al is het verschil van zeventien punten [183 om 166] nog altijd te overbruggen in het slot van het seizoen. Kan Leclerc nog doen wat eigenlijk van hem verwacht wordt, of sluit Sainz het seizoen als de baas in Maranello af?

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.