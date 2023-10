Brian Van Hinthum

Dinsdag 31 oktober 2023 14:14

Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Mexico-Stad de aansluiting in het wereldkampioenschap volledig gevonden bij Sergio Pérez. De achterstand op de nummer twee is nog maar twintig punten. De Brit bespreekt hoe groot hij de kans inschat dat hij de Mexicaan nog van de tweede plek kan stoten.

Pérez droomde nog zó van een een prachtig weekend voor zijn eigen Mexicaanse fans. De man uit Guadalajara stond vanzelfsprekend het hele weekend in de schijnwerpers voor de neus van zijn enthousiaste eigen fans en nadat hij ietwat teleurstellend op P5 eindigde in de kwalificatie, hoopte hij op zondag alsnog met de overwinning aan de haal te gaan in Mexico-Stad. De race van de geplaagde Mexicaan verliep echter verre van hoe hij het gewenst had en was al na één ronde afgelopen. Na een crash met Charles Leclerc - ogenschijnlijk zijn eigen fout - kwam de race van Pérez vroeg tot een einde.

Bal ligt bij Checo

Door het nulresultaat is het gat met Hamilton geslonken tot slechts twintig punten. Met het mogelijk verliezen van de tweede plek maakt de Mexicaanse coureur absoluut geen goede beurt bij de Red Bull-leiding. Hamilton hijgt echter met twintig punten afstand en nog drie races te gaan in zijn nek. De Brit krijgt de vraag of hij het mogelijk acht die tweede plek nog te pakken. "Het hangt vooral af van Checo zijn weekenden. Zij hebben de kampioenschapswinnende auto. Hij heeft gewoon veel pech gehad op bepaalde momenten, denk ik", stelt de Mercedes-coureur.

Hamilton haalt schouders op

Hij vervolgt: "Natuurlijk heb ik de vorige twee races ook de nodige punten verloren", doelt hij onder meer op zijn diskwalificatie in Austin. "Maar hij heeft vandaag punten verloren. Het blijft dus steeds veranderen. Nadat ik vorige week punten verloor, had ik bij het ingaan van dit weekend niet de gedachte dat ik nog binnen deze afstand zou gaan komen. We gaan ervoor", stelt Hamilton. Echt veel lijkt hij er niet om te geven: "Eerlijk gezegd gaat het niet veel aan mijn leven veranderen of ik nu tweede of derde word. Het is belangrijker dat het team tweede wordt in het constructeurskampioenschap, daar focus ik me op", besluit de Brit.

