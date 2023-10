Verstappen bedankt Mexicaanse fans na recordbrekende overwinning: "Jullie waren geweldig"

Jan Bolscher

Zondag 29 oktober 2023 23:15 - Laatste update: 23:17

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico-Stad op zijn naam weten te schrijven. De Nederlander kwam na een briljante start aan de leiding te liggen en wist vervolgens uit de problemen te blijven.

Verstappen begon als derde aan de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez, nadat Charles Leclerc en Carlos Sainz wisten te verrassen tijdens de kwalificatie. Bij de start schoot de Red Bull Racing-coureur echter - net als teammaat Sergio Pérez - uit de startblokken. Bij het ingaan van de eerste bocht lag Verstappen zo zij aan zij met Leclerc en Pérez, waarbij de twee laatstgenoemden elkaar raakten. Voor de Mexicaan betekende het vanwege de opgelopen schade einde verhaal, waarmee zijn thuisrace al na één bocht uitliep op een deceptie. Verstappen nam de leiding in de wedstrijd over.

Zestiende overwinning van het jaar

De drievoudig wereldkampioen kwam vervolgens niet meer in de problemen. De race pace van de RB19 was ruim voldoende om de concurrentie op comfortabele afstand te houden. Wel moest Verstappen nog even goed opletten bij een staande herstart, na een zware crash van Kevin Magnussen. Ook dit keer kwam de 26-jarige coureur echter goed van zijn plek. Verstappen wist snel weer aan de horizon te verdwijnen, waarna zijn recordbrekende zestiende overwinning van het seizoen niet meer in gevaar kwam.

Verstappen bedankt Mexicaanse fans

"Het was geweldig", vertelt hij direct na afloop. "Helaas viel Pérez uit in de eerste ronde, maar het publiek is gebleven. Ze waren fantastisch. Dank jullie wel. We hebben een geweldig seizoen, vandaag ook weer. We moesten als derde beginnen, maar we probeerden een andere strategie dan de rest te volgen. We konden dat niet echt laten zien door de rode vlag, maar ik denk dat we heel erg sterk waren, ook op de harde band aan het eind", klinkt het met een grote glimlach.