Felipe Massa is nogal verbaasd over een reactie van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De voorzitter van de autobond gaf bij Reuters aan dat hij aan Massa had doorgegeven dat hij vooral moet doen wat goed voelt, maar dat de FIA haarzelf ook moet verdedigen. De voormalig Ferrari-coureur onthult nu echter dat dit gesprek nooit heeft plaatsgevonden.

Massa is bezig om de onderste steen boven te krijgen als het gaat om de wereldtitel van 2008. Die is uiteindelijk verdiend door Lewis Hamilton, maar Massa is van mening dat hij de rechtmatige eigenaar is van het kampioenschap van dat seizoen. De Grand Prix van Singapore in 2008 werd namelijk gemanipuleerd, zoals later bekend is geworden. Fernando Alonso won die race, maar niet zonder hulp van de crashende teamgenoot Nelson Piquet junior. Massa is van mening dat de wedstrijd zou moeten worden geschrapt en dat zou hem de kampioen van dat seizoen maken.

Gesprek heeft nooit plaatsgevonden

In gesprek met Autosport.com legt Massa uit dat de voorzitter van de FIA aan het jokken is. "Ik was een beetje verrast, want we hebben dit gesprek niet met hem gehad. We hebben het nooit over de zaak gehad. Uiteindelijk heb ik geen gesprek met hem gehad. Ik stuurde een bericht waarin ik de zaak uitlegde en zei dat ik beschikbaar was om te praten, maar hij heeft nooit op me gereageerd." Dat de FIA zichzelf moet verdedigen snapt Massa, al gaat het de Braziliaan vooral om 'wat goed is voor de sport'.

Oplossing

Crashgate gebeurde onder leiding van Bernie Eccelstone als Formule 1-CEO en Max Mosley als president van de FIA. Dat er nu een nieuwe leiding is, die niets met de zaak te maken heeft, zo volgens Massa juist in zijn voordeel moeten werken. "Ik hoop dat de mensen die vandaag de leiding hebben, zowel bij de FIA als bij de FOM, zien dat dit soort situaties onacceptabel is en dat ze een zaak als deze niet de rug kunnen toekeren. Ik hoop echt dat ze dit oplossen."