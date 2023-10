Remy Ramjiawan

Zaterdag 28 oktober 2023 13:39 - Laatste update: 13:45

Tijdens de tweede vrije training hebben veel coureurs hun longruns gereden en in dat lijstje was Lando Norris de lijstaanvoerder. Max Verstappen zit dicht op de tijden van de McLaren-coureur en teamgenoot Sergio Pérez wist ook een prima racepace op de mat te leggen.

De tweede vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez werd om zaterdagochtend om 00:00 uur Nederlandse tijd afgetrapt. In de eerste sessie van het weekend kwamen er nog vijf rookies aan te pas, maar in de tweede training was het tijd voor de gebruikelijke namen. Ook viel er nog een spatje regen tijdens de oefensessie, al was dat ook weer snel verdwenen.

Racepace

Norris heeft met zijn MCL60 de snelste tijden gereden als het neerkomt op racepace. Gemiddeld heeft de Engelsman een 1:23.077 weten te rijden over twaalf ronden. Verstappen heeft weliswaar iets minder ronden gereden voor de longruns en met negen rondjes heeft hij een gemiddelde van 1:23.271 achter zijn naam staan. Teamgenoot Sergio Pérez lijkt ook voor zondag goede zaken te hebben gedaan, want hij oefende op de harde band en wist daarmee gemiddeld een 1:23.374 neer te zetten. In de tabel hieronder zijn de longruns terug te vinden, mede dankzij Redbulletin.