Remy Ramjiawan

Zaterdag 28 oktober 2023 14:17 - Laatste update: 15:07

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft toegegeven dat er 'kleine misverstanden' zijn geweest met teambaas Christian Horner, maar voegt er bij Sky Deutschland direct aan toe dat 'alles in orde is' binnen het team.

De afgelopen weken bracht het Braziliaanse El Globo naar buiten dat er hommeles was binnen de top van Red Bull Racing. Het zou te maken hebben met de rol van Marko, die officieel niet op de personeelslijst van het team staat, maar uiteindelijk wel aan de touwtjes trekt bij het team. De Oostenrijker liet in een reactie op de mogelijke onrust weten dat niet 'meneer Horner' bepaalt wanneer hij stopt, maar dat hij voornemens is om zijn contract, tot eind 2024, gewoon uit te dienen.

Rolverdeling

Bij het Duitse medium geeft Marko toe dat er wel wat misverstanden zijn geweest met de teambaas en wellicht dat daar de geruchten vandaan komen. Hij benadrukt dan ook dat de relatie goed is: "We kennen elkaar al 27 jaar en we hebben dit [team] samen opgebouwd. Als het gaat om wie wat doet, doet hij het operationele gedeelte en ben ik meer betrokken bij de strategie. Tot nu toe heeft het altijd goed gewerkt. We zullen ervoor blijven zorgen dat het ook in de toekomst blijft werken."

Misverstanden

De adviseur van het team vermoedt dat de dominantie van het team, voor de uit de lucht gegrepen verhalen heeft gezorgd. "Ik denk dat we te veel winnen en dat er geen echt nieuws is en dat er dan iets wordt verzonnen. Over het algemeen is de structuur en sfeer in het team goed. Het is duidelijk dat er hier en daar kleine misverstanden of verschillende meningen zijn. Maar alles is goed", aldus Marko.