VIDEO | Red Bull wisselt motoronderdeel Verstappen, Pérez niet eens met media over 'rivaliteit'

Zaterdag 28 oktober 2023 10:54 - Laatste update: 10:54

Het raceweekend in Mexico-Stad is afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Voor Max Verstappen was het een prima vrijdag, want de Nederlander wist de twee oefensessies als snelste af te sluiten en Red Bull Racing heeft een motoronderdeel bij de Nederlander gewisseld. Sergio Pérez is toch wel dé man van het weekend en legt uit dat de rivaliteit met teamgenoot Verstappen vooral door de media wordt opgeblazen. Bekijk de video hieronder of op YouTube.