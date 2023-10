Vincent Bruins

Max Verstappen is tegen de verwachtingen in warm onthaald in Mexico-Stad voor de Grand Prix die dit weekend op Autódromo Hermanos Rodríguez wordt verreden. Na het boegeroep in Austin, Texas werd er gevreesd dat de Red Bull-teamgenoot van Sergio Pérez het zwaar te verduren zou krijgen in de hoofdstad, maar Verstappen beleeft er naar eigen zeggen een geweldige tijd.

Verstappen schreef afgelopen zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam. Eenmaal op het podium aangekomen werd er 'Checo, Checo, Checo' geschreeuwd. Toen de Nederlander zijn overwinningsbeker in handen nam, was er een boel boegeroep. De hoofdstad van Texas ligt relatief dichtbij Mexico en dus waren er een boel supporters van Pérez. Er werd later beweerd dat het boegeroep voor de onpopulaire Republikeinse gouverneur Greg Abbott bedoeld was, maar daar is Verstappen het niet mee eens. Volgens Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko heeft Verstappen twee bodyguards in Mexico-Stad uit vrees voor de veiligheid van de wereldkampioen. Ook zijn er posters opgehangen met de boodschap #Racespect om fans eraan te herinneren de deelnemers te respecteren.

Warm onthaal in Mexico-Stad

"Eerlijk gezegd, ik kwam dinsdagavond aan, en woensdag hadden we een volle dag met marketingverplichtingen, maar het is tot nu geweldig geweest," legde Verstappen tegenover Sky Sports F1 uit over zijn ervaringen in Mexico-Stad tot nu toe dit weekend. "Ik ben met open armen verwelkomd en we beleven een prima tijd hier. Natuurlijk hebben mensen er wel vragen over," zo vertelt de Nederlander over zijn eigen veiligheid in de Mexicaanse hoofdstad. "Ik ben hier uiteraard om gewoon mijn werk te doen, en het onthaal hier was fantastisch en het is altijd fantastisch geweest." Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde eerder deze week nog dat hij geen warm onthaal verwachtte voor Verstappen.

Boegeroep voor Verstappen in plaats van Abbott

"Er zijn wel een boel nieuwe fans bij gekomen in de afgelopen drie jaar en die reageren misschien wat anders dan dat we daarvoor gewend waren," vervolgde de drievoudig wereldkampioen. "Ik denk dat het wel goed is om je favoriete coureur te steunen, maar je moet de anderen ook respecteren op bepaalde momenten, bijvoorbeeld op het podium, of terwijl het volkslied wordt gezongen of afgespeeld. Ik vind het behoorlijk respectloos als je boe gaat roepen tijdens dat soort momenten. En daarom is het goed dat er aandacht aan wordt besteed, want het draait niet alleen om onze sport, maar bij veel andere sporten proberen ze mensen hier ook van bewust te maken." Sky Sports F1 meldde dat het met Texanen had gesproken die zeiden dat het boegeroep voor Abbott was, waarop Verstappen reageerde: "Nou, dat denk ik niet."