Vincent Bruins

Vrijdag 27 oktober 2023 17:23 - Laatste update: 18:01

Sergio Pérez kent dit seizoen na een uitstekende start de nodige problemen binnen het team van Red Bull Racing. Lewis Hamilton meent zelfs dat de Mexicaan gebukt gaat onder psychologische beïnvloeding van teamleden die hem totaal niet helpen. Ook horen we van Max Verstappen die zijn kritiek uit op het sprintformat en gaan we dieper in op de upgrades bij Aston Maritn.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.