Brian Van Hinthum

Donderdag 26 oktober 2023 19:09

De afgelopen weken deden verschillende geruchten de kop opsteken over een vermeende machtsstrijd binnen Red Bull Racing tussen Helmut Marko en Christian Horner. Hoewel de meeste betrokkenen stellig ontkennen dat er wat aan de hand is, blijven er verhalen in de media opsteken. Ted Kravitz kan echter nauwelijks voorstellen dat er écht wat speelt.

Enkele weken geleden verscheen in de media het verhaal over de vermeende tweestrijd tussen Marko en Horner binnen het team van Red Bull. Volgens de berichtgeving zou deze ontstaan zijn na het overlijden van Dietrich Mateschitz, waardoor de top van het team op de schop ging. Horner wordt volgens de berichten gesteund door de Thaise medeaandeelhouders terwijl Marko wordt gesteund door Oliver Mintzlaff, deels de opvolger van Mateschitz. Er zou mede hierdoor een tweestrijd zijn, met spanning tussen Horner en Marko als gevolg. Daarbij zouden Horner en vooral de Thaise mede-eigenaars steeds meer proberen de touwtjes steviger in handen te krijgen.

Goede maatjes

Inmiddels reageerden verschillende hoofdrolspelers al op de geruchten, zo vertelde Horner het volgende: "Voor Helmut is het nu wel iets anders dan vroeger, sinds het overlijden van zijn vriend en collega Dietrich [Mateschitz], maar hij heeft nog steeds een zeer waardevolle rol binnen het team. Er is absoluut geen intentie of wens van mij, of van iemand binnen het team, om dat te veranderen." Kravitz noemt de hele soap 'verbijsterend'. "Marko en de vermeende vete met Horner, wat is daar aan de hand? Ik heb dit helemaal niet in de paddock voorbij horen komen. Daarnaast hebben we geen enkel bewijs gezien van een vete tussen Horner en Marko. Het zijn goede maatjes, ze hebben elke dag samen lunch", vertelt hij op Sky Sports.

Verbijsterend

De presentator vervolgt: "Toen werd Marko - ik geloof door de Oostenrijkse krant OE24 - geïnterviewd en gevraagd naar de vermeende scheur tussen hem en Horner. Ik wist niet dat dat een ding was." Vervolgens noemt Kravitz de quotes op waarin Marko vervelt over zijn pensioenplannen en dat hij zelf bepaalt wanneer hij stop: "Hoe wil dat duiden op een enorme scheur? Het lijkt er niet op dat dat wijst op een scheur met Horner. Het is nogal verbijsterend. Ik snap het niet, want ze lijken altijd voor het oog van de hele wereld de beste maatjes", voegt Kravitz toe. "Als uiteindelijk Marko aan het einde van het jaar vertrekt in plaats van aan het einde van het contract volgend jaar, dan weet je wat er aan de hand was. Als dat niet zo is, dan is er niks aan de hand. Dat is de makkelijkste manier om het uit te leggen."