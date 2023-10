Brian Van Hinthum

Donderdag 26 oktober 2023 16:15

Sinds het 2021-seizoen worden zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Max Verstappen - inmiddels goed voor drie wereldtitels - regelmatig met elkaar vergeleken. Voormalig Benetton teammanager Joan Villadelprat stelt dat het tweetal inmiddels duidelijk niet meer op hetzelfde niveau acteert.

De ongekende carrière van Verstappen in de Formule 1 kreeg enkele weken geleden in Qatar er een nieuw hoofdstuk bij geschreven. De 26-jarige coureur bekroonde zijn fantastische seizoen in de koningsklasse met zijn derde wereldtitel op een rij. Nadat Sergio Pérez zijn sprintrace vroegtijdig zag eindigen en Verstappen zelf als tweede over de streep kwam, kon het feest losbarsten in Milton Keynes en was het derde kampioenschap voor de man uit Hasselt een feit. Daarmee lijkt het einde voorlopig nog niet in zicht.

Fouten van Hamilton

Het binnenhalen van die derde wereldtitel gebeurde dus al vroeg in het seizoen en op uiterst dominante wijze, waarbij ook voormalig rivaal Hamilton niks in de melk te brokkelen had. Villadelprat krijgt van PlanetF1 de vraag of hij denkt dat Hamilton en Verstappen nog altijd op hetzelfde niveau acteren. "Nee. Lewis maakt fouten. Het belangrijkste daarbij is echter dat we niet weten hoe goed de Red Bull is. Je kunt de Mercedes vergelijken omdat [George] Russell ook goed is en op een gelijk niveau met Hamilton kan acteren. Dat kun je niet bij Red Bull doen. Red Bull is Max en Checo zit daar een seconde achter. Hij is niet eens een slechte coureur, een hele snelle coureur zelfs."

Enorm zelfvertrouwen

Vervolgens gaat het weer over de vergelijking tussen Hamilton en Verstappen en de Spanjaard krijgt de vraag of de Nederlander de baas zou zijn als ze voor hetzelfde team zouden rijden. "Ik denk vandaag de dag wel, ja. Op dit moment heeft hij zoveel vertrouwen. Je ziet het aan de lichaamstaal. De manier waarop hij de auto neerzet, de manier waarop hij zijn eerste ronde rijdt. Max is daar meteen in de eerste ronde. Dat is zijn vertrouwen. Hij heeft het geloof dat hij onaantastbaar is. Als een Formule 1-coureur en wereldkampioen op dat niveau komt, is het ontzettend lastig om dat nog te stoppen", besluit hij.

Verleden

Ook kijkend naar het verleden stelt Villadelprat dat Verstappen het eigenlijk beter doet dan Hamilton in zijn beste jaren. "Hamilton had ook momenten. Ik hou van Hamilton. Hij had een goede tijd met Mercedes, maar had wel geluk dat hij de beste motor in de paddock had. Als je dat vergelijkt met [Nico] Rosberg en Hamilton, denk ik dat Rosberg niks speciaals was. Rosberg en zelfs [Valtteri] Bottas] waren soms sneller dan Hamilton in kwalificatie. Dat waren geen bijzondere coureurs. Dat zie ik bij Max niet gebeuren. Zijn teammaat zit niet eens in de buurt. Zijn teammaat is daarnaast even snel als Bottas, Russell en Rosberg. Ik vraag me dus af hoeveel het aan de auto ligt en hoeveel aan Max?"