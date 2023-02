Jan Bolscher

Vrijdag 3 februari 2023 16:15

Max Verstappen heeft zich tijdens het Red Bull Racing-evenement in New York uitgelaten over de 'nieuwe livery' van de RB19. De wereldkampioen vertelt dat er weinig is veranderd, maar dat daar ook geen enkele reden voor is.

Red Bull Racing maakte in 2005 haar debuut in de Formule 1 en heeft sindsdien vrijwel altijd een soortgelijke livery gehad. Met name de afgelopen jaren is er weinig tot niets aan de kleurstelling veranderd, waar andere teams er eens in de zoveel tijd vaak voor kiezen om de boel een beetje om te gooien. Fans van Red Bull Racing spreken in aanloop naar de lancering van de nieuwe auto vaak hun hoop uit op een nieuw jasje, maar volgens Verstappen is daar geen enkele reden voor.

Artikel gaat verder onder video

Livery RB19

"Onze livery is al een aantal jaar ongeveer hetzelfde, maar ik vind het altijd een auto die er heel gaaf uitziet", vertelt de Nederlander. "Het laat alle kleuren van Red Bull goed zien en we hebben veel succes gehad op deze manier, dus waarom zouden we dat moeten omgooien? Er staan natuurlijk een aantal nieuwe partners op de auto, en dat is waar het allemaal om gaat."

Samenwerking met Ford

Het was een drukke dag voor de formatie uit Milton Keynes. Naast de lancering van de livery voor de RB19 werd ook de inmiddels verwachte samenwerking met Ford aangekondigd. Red Bull gaat met de eigen motordivisie Red Bull Powertrains vanaf 2026 samen met de Amerikaanse motorfabrikant werken aan de ontwikkeling van de krachtbronnen voor zowel Red Bull Racing als zusterteam AlphaTauri.

