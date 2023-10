Jeen Grievink

Woensdag 25 oktober 2023 12:56

Max Verstappen deed afgelopen weekend in Austin opnieuw zijn beklag over de huidige opzet van het Sprint-format en had daarin een andere mening dan rivaal Lewis Hamilton. Martin Brundle schaart zich echter achter de Nederlander en stelt dat de regels richting volgend jaar moeten veranderen.

Het is geen geheim dat Verstappen alles behalve tevreden is over de huidige opzet van het sprintweekend. Sterker nog: de regerend wereldkampioen zou het liefst helemaal geen Sprint zien en terug willen gaan naar het traditionele concept. Volgens Verstappen voegt een apart evenement niet zo veel toe en haalt het de spanning voor de zondag grotendeels weg, omdat je op de zaterdag al zou kunnen zien hoe de verhoudingen tussen de teams ongeveer liggen. Hamilton was het daar niet mee eens en vroeg zich af of Verstappen zich soms "verveelt". De Mercedes-kopman omschrijft de Sprints als "leuk" en noemt het "een extra kans om eropuit te gaan".

Teams kunnen zich niet goed voorbereiden tijdens Sprints

De discussie over de juiste invulling van de sprintweekenden speelt al langer en Brundle vindt dat er richting volgend jaar wel iets moet veranderen. De Sky Sports-reporter en tevens oud-coureur schaart zich achter de woorden van Verstappen. Volgens hem staan de teams "onder grote druk" en komt er vanuit hen geen "bijzonder positieve feedback". Dit schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. "Met slechts één oefensessie - voordat de specificatie en afstelling vastgelegd moeten zijn door de Parc Fermé-regels - op relatief onbekende circuits als Lusail in Qatar of een hobbelig circuit zoals COTA in Austin, kunnen de teams zich niet goed voorbereiden, wat verre van ideaal is met zulke complexe auto's."

Brundle opteert voor veranderingen aan Sprint-format

Volgens Brundle moeten de coureurs soms een heel weekend rijden met een auto die niet goed is afgesteld, puur omdat ze maar één vrije training hebben kunnen rijden. Hij vindt dan ook dat de regels richting volgend jaar gewijzigd zouden moeten worden. "Hoewel ik het niet leuk vind dat we met het format blijven knoeien, moeten we een aantal veranderingen doorvoeren voor volgend seizoen en daarna. Het is een te grote loterij met verstrekkende gevolgen", aldus Brundle.