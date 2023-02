Dit is het nieuwe raceoutfit van Verstappen en Red Bull voor het seizoen 2023

Lars Leeftink

Vrijdag 3 februari 2023 15:45 - Laatste update: 15:55

Het nieuwe raceoutfit voor 2023 waarin Sergio Perez en Max Verstappen gaan racen is geopenbaard. In dit outfit willen beide coureurs in 2023 hun prestaties van 2022 gaan verbeteren.

Veel is er ten opzichte van 2022 niet veranderd. Het logo van Red Bull en Oracle staat groot voorop, met alle andere sponsoren voor 2023 die in een wat kleiner formaat ook terug te vinden zijn op het racepak waarin Verstappen en Perez in 2023 hun prestaties gaan proberen te herhalen of zelfs verbeteren.

2023

Met onder meer drie races in de Verenigde Staten en zes sprintraces gaan er voor Perez en Verstappen in 2023 nog meer punten te verdienen zijn dan in 2022 en jaren daarvoor. Zie hieronder het raceoutfit en de helm van Verstappen voor 2023.

