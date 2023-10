VIDEO: Hamilton is het eens met gefrustreerde Verstappen: 'Dit is niet Formule 1-waardig'

Redactie

Dinsdag 24 oktober 2023 16:05

Lewis Hamilton sluit zich bij Max Verstappen aan in de kritiek op het asfalt in Austin. Afgelopen weekend werd de race op het Circuits of the Americas verreden en de vele hobbels op de baan werden toch wel een flink onderwerp van gesprek. Diverse teams hadden moeite om de wagens af te stellen op het hobbelige circuit, waarbij de kampioen van Mercedes het zelfs bestempelt als 'Formule 1-onwaardig'. Bekijk de video hieronder of op YouTube.