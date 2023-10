Vincent Bruins

Maandag 23 oktober 2023 07:56

Max Verstappen heeft gisteren de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam geschreven. Op het podium moest hij flink wat boegeroep incasseren. Het lijkt hem echter niet wat uit te maken.

De coureur van Red Bull Racing ving de wedstrijd op Circuit of the Americas aan vanaf P6. Hij ging al gauw voorbij aan George Russell en de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Vervolgens won Verstappen een positie op Lewis Hamilton, nadat Mercedes de Brit langer op buiten hield op oudere banden. Halverwege de race wist Verstappen Lando Norris in te halen. Daarna was het een kwestie van Hamilton, die na zijn tweede pitstop op nieuwe mediums reed, achter zich houden en dat lukte. Het gat was aan de finish uiteindelijk 2.225 seconden. Naderhand had het echter niet uitgemaakt, als Hamilton Verstappen had ingehaald. De Mercedes-coureur werd namelijk gediskwalificeerd.

Geen vertrouwen onder het remmen

"Het ging iets moeilijker dan verwacht om eerlijk te zijn," vertelde Verstappen na afloop bij Viaplay. "We hadden wat minder balans in de auto, maar ook veel problemen met de remmen. Daar had ik niet echt een goed gevoel, tijdens de gehele race. Dat maakte het gewoon heel moeilijk om constant te zijn. Van gisteren naar vandaag hebben we ook de remmen veranderd, dus we moeten even goed kijken of daar niks mis was. Als je geen vertrouwen hebt onder het remmen, als je niet precies weet wat de auto gaat doen, dan is dat natuurlijk lastig. En dat heb ik niet heel vaak trouwens met de auto."

Met de beker naar huis

De drievoudig wereldkampioen kreeg vervolgens de vraag van de Nederlandse tv-zender of hij het boegeroep vervelend vond: "Nee", lachte hij. "Uiteindelijk ben ik degene die met de beker naar huis gaat, dus dat is prima voor mij". Bij Viaplay werd er gereageerd: "Dus als het volgende week [in Mexico] tien keer erger is dan dit en je wint, dan...", waarop Verstappen antwoordde: "Dan ga ik nog altijd met die beker naar huis". De interviewer complimenteerde Verstappen voor zijn wijze woorden.