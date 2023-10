Jeen Grievink

Zondag 22 oktober 2023 23:45 - Laatste update: 23:47

Max Verstappen werd verbaal aangevallen nadat hij de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam had gezet. Vanaf de tribunes werd hij door een deel van de fans uitgejoeld. Ook werd de naam van Sergio Pérez, zijn teamgenoot bij Red Bull Racing, gescandeerd. Het leek Verstappen echter niet te deren.

Verstappen begon de race in Austin vanaf plek zes, maar het werd al vrij snel duidelijk dat hij mee zou gaan doen voor de winst. Aan het einde van de wedstrijd was het nog even billenknijpen, maar Verstappen had voldoende marge ten opzichte van Lewis Hamilton om als winnaar over de streep te komen. De zege van Verstappen viel echter niet bij iedereen in goede aarde. Op de tribunes zaten flink wat fans die het niet konden laten de Nederlander uit te joelen na afloop van de wedstrijd. Tijdens het volkslied scandeerden zij zelfs de naam van Pérez, de teamgenoot van Verstappen die flink onder vuur ligt vanwege zijn prestaties.

Artikel gaat verder onder video

Boegeroep en naam van Pérez gescandeerd

Het boegeroep was duidelijk hoorbaar op televisie. Ook was te horen hoe er "Checo! Checo!" geroepen werd vanaf de tribunes toen het Nederlandse volkslied gespeeld werd. Het leek Verstappen echter allemaal niet te deren, want de Red Bull-coureur stond met een grote glimlach op het podium. Op social media heeft men er wel een duidelijke mening over, want het boegroep van de fans jegens Verstappen was direct onderwerp van gesprek. Hieronder een aantal reacties.

#USGP The fans are actually wild, Max Verstappen just broke multiple records today, and the fans boo’d over the anthem during his celebration. That’s insane💀 — Nckoh (@ohnckoh) October 22, 2023

F1 fans spending all that money to boo Max Verstappen are only going to see him dominate for another 10 or so races in a row. Don’t they remember what happened the last time they booed him in Miami. Have a nice evening mere mortals. #P1 — Chelsea (@StanfordBlues) October 22, 2023

Mexican fans are now the most hated in F1.They can't accept anyone, exept Checo and they hate Max because they can't accept his dominance.Just remind you, Verstappen won for the first time in F1 at the age of 18, and Checo at the age of 32.



I'm not Dutch!!! #AustinGP #F1 — παλιός ρομαντικός (@SolidSS22) October 22, 2023

Max Verstappen to Sergio Perez ’s fans after they booed him and did Checo chants during the Dutch national anthem #USGP pic.twitter.com/PKNvRq9YCO — ahmed baokbah 🇸🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) October 22, 2023