Verstappen domineert Sprint in Verenigde Staten, Hamilton en Leclerc op het podium

Zondag 22 oktober 2023 00:35 - Laatste update: 01:04

Max Verstappen heeft de Sprint in de Verenigde Staten op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing-coureur wist Charles Leclerc af te schudden bij de start en hield vervolgens Lewis Hamilton achter zich. Lando Norris and Sergio Pérez completeren de top vijf in de zaterdagswedstrijd op Circuit of the Americas.

De zaterdag in Austin stond volledig in het teken van de Sprint en de dag werd om 12:30 uur lokale tijd afgetrapt met de Sprint Shootout. Verstappen was het snelst in deze verkorte kwalificatiesessie en mocht de Sprint dus vanaf pole position aanvangen. Hij werd op de voorste rij van de grid vergezeld door Leclerc, gevolgd door Hamilton en de McLarens van Norris en Oscar Piastri. De Sprint begon om 17:00 uur lokale tijd, klokslag middernacht Nederlandse tijd, en werd verreden in temperaturen van 33°C. De baantemperatuur was 37°C dankzij de Texaanse zon en er stond een oostenwind van ongeveer 12 kilometer per uur. Iedereen reed op de mediumcompound met Carlos Sainz als uitzondering. De Spanjaard werd door Ferrari op de softs gezet.

Leclerc verliest P2 aan Hamilton

Verstappen had niet de beste start en duwde Leclerc richting de binnenkant van de eerste bocht. De Nederlander kon nog net de leiding behouden, terwijl achter hem Leclerc de tweede positie moest overhandigen aan Lewis Hamilton die aan de buitenkant veel meer snelheid kon meenemen. Sainz maakte een prima openingsronde mee en wist voorbij de McLarens te komen dankzij de tractie van de zachte band. Piastri zou verder terugvallen naar P10 achter Sergio Pérez, George Russell, Pierre Gasly en Alexander Albon. Mogelijk had de Australiër schade na licht contact met Sainz bij de start.

Straf voor Russell

Verstappen begon samen met Hamilton weg te lopen van de rest van het veld, maar de regerend wereldkampioen had het niet makkelijk. Hij klaagde via de boardradio over de stabiliteit van de achterkant van zijn RB19. Ondertussen kreeg Russell een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek. Het bleek namelijk dat zijn inhaalactie op Piastri buiten de baan gebeurde. Sainz begon het ook lastig te krijgen, aangezien zijn banden sneller sleten. Halverwege de Sprint werd hij ingehaald door Norris en niet veel later vond ook Pérez een weg langs de Ferrari.

Verstappen blijft foutloos

Het was de drievoudig wereldkampioen die de Sprint wist te winnen. Verstappen domineerde de zaterdag op Circuit of the Americas. Hamilton eindigde negen seconden achter de Red Bull en de Brit had hetzelfde gat naar Leclerc die het podium afmaakte. Norris werd vierde voor Pérez. Sainz wist Russell achter zich te houden voor de zesde stek, en vanwege de tijdstraf viel laatstgenoemde terug naar P8 achter Pierre Gasly. De Mercedes-coureur pakte dus het laatste puntje. Albon werd negende voor Piastri. Lance Stroll viel in de slotfase uit. Hij bracht zijn Aston Martin naar de pits, nadat hij meldde dat hij geen remmen meer had. Diens teamgenoot Fernando Alonso ziet Hamilton weglopen in de tussenstand. De Spanjaard bleef met P13 namelijk puntloos.