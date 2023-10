Jan Bolscher

Zaterdag 21 oktober 2023 15:29

Lewis Hamilton maakt ondanks de slechte seizoensstart van Mercedes nog altijd deel uit van het gevecht om de tweede plaats in het coureurskampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen is dan ook trots op het verrichte werk van zijn team.

Mercedes bleek afgelopen jaar de plank behoorlijk mis te hebben geslagen met het zero side concept, maar besloot desalniettemin dit seizoen in eerste instantie toch vast te houden aan het opmerkelijke ontwerp. Nadat bleek dat de formatie op een dood spoor was geraakt, besloot men de boel volledig om te gooien. En met succes. De performance van de W14 is ten opzichte van de eerste maanden van het huidige seizoen aanzienlijk verbeterd, en Mercedes staat inmiddels op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Hamilton bekleedt de derde plek bij de coureurs, maar de achterstand op Sergio Pérez bedraagt nog slechts 30 punten.

Artikel gaat verder onder video

Veerkracht van het team

Gevraagd naar of hij denkt de Red Bull Racing-coureur in de resterende vijf raceweekenden bij te kunnen halen, klinkt het: "We doen allemaal ons best om als eerste te finishen. Ik denk dat het af zal hangen van de veerkracht, sterktes en dieptes van ons team. Afgelopen jaar hadden we een moeilijk seizoen en kijkend naar de start van dit seizoen, hadden we niet verwacht te staan waar we nu staan. Dus om te vechten voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap..."

Trots op het verrichte werk

De Brit vervolgt: "Ik weet niet of we Sergio kunnen pakken, maar gezien de verschillen in onze auto's gedurende het seizoen ben ik heel trots op het werk dat we hebben gedaan. We moeten blijven vechten en blijven pushen. Zoals Charles al zei hebben zij veel werk te doen, net als wij. Het is een ontwikkelingsrace en het gaat om wie er volgend jaar het eerst de top van de berg weet te bereiken." Hamilton vangt de Grand Prix aanstaande zondag aan vanaf de derde plek, waar Pérez moet starten vanaf P9. Een goede mogelijkheid voor Hamilton dus om verder in te lopen.