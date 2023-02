Twitteraars warmen zich op voor Red Bull-onthulling: 'Eindelijk nieuwe livery RB19?'

Jeen Grievink

Vrijdag 3 februari 2023 12:25 - Laatste update: 12:39

Red Bull Racing zal de RB19 vanmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd onthullen in New York. Zeer waarschijnlijk krijgen we niet de echte nieuwe auto te zien, maar een oud model of een dummy. Fans over de hele wereld kunnen in ieder geval niet wachten, zo blijkt uit de berichten op Twitter.

Bij veel mensen staat de dag vandaag rood omcirkeld in de agenda. Vandaag vindt namelijk de onthulling van de fonkelnieuwe RB19 van Red Bull Racing plaats. Ook verwacht men vandaag een officiële aankondiging van de samenwerking met motorfabrikant Ford vanaf 2026. Dit alles gaat gebeuren vanuit New York, de locatie die Red Bull voor haar twee grote aankondigingen heeft uitgekozen. Naar verwachting krijgen we - helaas - niet de echte RB19 van komend seizoen te zien. Om de concurrentie nog in het duister te laten, zal Red Bull er naar verluidt voor kiezen om een dummy of oude wagen te laten zien. Wel in het officiële nieuwe jasje van de RB19, uiteraard. Krijgen we weer veel van hetzelfde of weet de Oostenrijkse renstal ons weer eens te verrassen?

RB19 veel van hetzelfde? Twitteraars hopen stiekem van niet

Op Twitter wacht men met smart op de onthulling van de nieuwe livery voor de RB19, zo blijkt uit alle berichten. Menigeen gaat er van uit dat Red Bull grotendeels vasthoudt aan het ontwerp van de voorgaande jaren. Toch wordt er stiekem ook wel gehoopt op een compleet nieuw ontwerp. Hieronder hebben we een greep uit de reacties op een rij gezet. Wanneer de livery van de RB19 vanmiddag daadwerkelijk is onthuld, kun je bij ons direct alle foto's bekijken. Uiteraard brengen we ook de eerste reacties op de nieuwe auto van Red Bull Racing.

The #RB19 breaks cover today. Hope it’s another beast in terms of speed and a work of art. — Gaurav Agarwal (@agaurav08) February 3, 2023

#RB19 will look exactly like #RB18 with big mirrors. Bet — Surround F1 (@Itani_1) February 3, 2023

My wild prediction is Blue-ish Red Bull like Sauber C19 early 2000 or M-sport blue.#RB19 — Maleo Rembrandt (@MaleoRoksi) February 3, 2023

Really hope the new #RB19 has a new livery — Nathan Salcedo (@Nathanslcd) February 3, 2023

I'd bet that all we see is the old chassis with a slightly updated livery. As most cars, #RB19 will be mostly revealed during testing... — Lovely Sim Racing (@LovelySimRacing) February 3, 2023

In order to save money, Red Bull will put the same livery on the #RB19 than last year.



A bit like they do every year...#F1 #F1Conspiracies — F1 Conspiracies (@F1_Conspiracies) February 3, 2023

We all patiently waiting for the #RB19 reveal 🥹 — t. (@treeey08) February 3, 2023

sure we’re all excited for #RB19 launch, whether you’re a redbull fan or not 🫣 — Chaz Leclerc (@chaztinelei) February 3, 2023

