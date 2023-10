Jan Bolscher

Zaterdag 21 oktober 2023 13:53

De kwalificatie voor de sprintrace en de sprintrace zelf zullen in Texas vandaag onder zeer warme omstandigheden verreden gaan worden, maar ook de verwachte windstoten kunnen een rol gaan spelen.

Het Circuit Of The Americas in Texas vormt dit seizoen het decor voor de vijfde en voorlaatste sprintrace van het Formule 1-seizoen. Dat betekent dat het vandaag tijd is voor de zogeheten Sprint Shootout en de Sprint zelf. Het kwalificeren voor de sprintrace begint om 12:30 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 19:30 uur. De sprintrace gaat om 17:00 uur van start, hier is het dan precies middernacht. Kijkend naar de op vrijdag verreden verrassende kwalificatie voor de Grand Prix van zondag, belooft het een interessante dag te worden.

Weerbericht sprintrace Verenigde Staten

Ook op zaterdag zullen de coureurs moeten zien te presteren onder bloedhete omstandigheden. Tijdens de kwalificatie voor de sprintrace ligt de verwachte temperatuur op 30 graden Celsius, tijdens de sprint zelf kan dit oplopen tot 32 graden Celsius. Met windstoten tot elf kilometer per uur ligt er echter nog een andere factor op de loer. Sergio Pérez gaf eerder dit weekend al aan dat de wind een behoorlijke rol kan spelen in Texas, vanwege de open ligging van het circuit.