De Grand Prix van de Verenigde Staten vormt de tweehonderdste Formule 1-race in het hybride-tijdperk van de sport. Mercedes wist meer dan vijftig procent van die races te winnen, maar teambaas Toto Wolff geeft - zoals inmiddels bekend - weinig om Wikipedia-statistieken.

De Formule 1 sloeg voorafgaand aan het seizoen van 2014 een nieuwe richting in door een nieuwe set motorische reglementen te introduceren waarbij de focus lag op de hybride-krachtbron. Een nieuw tijdperk brak aan, en de kansen die dat met zich meebracht liet Mercedes niet onbenut. De Duitse grootmacht kwam bij uitstek met de beste krachtbron op de proppen en wist tussen 2014 en 2021 de sport te domineren. In 2022 brak er opnieuw een nieuw tijdperk aan. Dit keer ging echter niet de krachtbron, maar de aerodynamica op de schop. En daar sloeg Mercedes de plank mis met het zero sidepod concept. Red Bull Racing zei 'bedankt en tot ziens' en nam het stokje over.

De Grand Prix van de Verenigde Staten van aanstaande zondag vormt de tweehonderdste race sinds de introductie van die hybride-motoren. Van die tweehonderd races wist Mercedes er 112 te winnen. Als Wolff die statistiek voorgelegd krijgt tijdens de persconferentie voor de teams, klinkt het: "Heb je dat op Wikipedia gelezen? Niemand leest dat, maar het is oké. Bedankt voor het geven van dat nummer." Daarmee grijpt de Oostenrijker met een knipoog terug op een controverse die ontstond nadat hij de recordbrekende tiende overwinning op rij van Max Verstappen dit seizoen, "een leuke statistiek voor Wikipedia" noemde.

Een hele goede reeks

Wolff vervolgt: "Ik denk dat we een hele goede reeks hebben gehad dankzij het werk dat is verricht in Brixworth. Het was een sensationele power unit, direct vanaf het begin. Vanaf 2014 waren we ontzettend competitief en sindsdien hebben het chassis en de krachtbron elkaar nooit in de steek gelaten - los van het seizoen van 2022. Het is een mooi getal. Het betekent dat we meer dan vijftig procent gewonnen hebben, maar de laatste tijd is dat lastiger geworden. Die uitdaging grijpen we aan. Laten we kijken of we er onder deze motorreglementen nog een aantal aan toe kunnen voegen."